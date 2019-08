Slovenský vodohospodársky podnik má spustiť revíziu kanálovej sústavy

Všetky prietoky z horných úsekov Váhu prevedú do starého koryta Váhu pod Vodnou stavbou Hričov.

Žilina 1. augusta (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje spustiť od 12. augusta revíziu kanálovej sústavy Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Prínosom revízie bude bezpečná prevádzka energetickej sústavy, ktorú uviedli do prevádzky v roku 1963 za účelom využitia hydroenergetického potenciálu rieky Váh. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Marián Bocák.



Doplnil, že práce sa začnú vypúšťaním kanálovej sústavy, pričom znižovanie hladiny bude približne 10 centimetrov za hodinu. "Práce na opravách sú naplánované od 2. septembra do 21. októbra. Od 21. októbra sa začne opätovné plnenie sústavy. Dosiahnutie minimálnych prevádzkových hladín predpokladáme 5. novembra pri priaznivých hydrologických podmienkach," uviedol hovorca SVP.



"Revízia bude zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránenie nánosov (sedimentov) z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála a pred vodnou elektrárňou Považská Bystrica. Takáto revízia sa vykonáva v horizonte 15 až 20 rokov," vysvetlil Bocák.



Upozornil, že všetky prietoky z horných úsekov Váhu prevedú do starého koryta Váhu pod Vodnou stavbou Hričov. "Z tohto dôvodu dôjde k výrazne zvýšenej hladine vody v starom koryte. Na základe tejto skutočnosti žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo starého koryta Váhu a tiež pri kúpaní sa v tomto úseku. Taktiež v uvedených termínoch neodporúčame vstup počas prác na stavenisko a obzvlášť do kanálov vodnej stavby," zdôraznil hovorca SVP.