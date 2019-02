Slovenský výskumný projekt môže dostať 15 miliónov eur

Cieľom projektu je etablovať SlovakION ako vedúce východoeurópske vedecké centrum.

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenský projekt SlovakION sa v rámci výzvy programu Európskej komisie Horizon 2020 umiestnil medzi najlepšími a má šancu zabojovať o financovanie do výšky 15 miliónov eur. Zástupcovia riešiteľského kolektívu ho budú čoskoro prezentovať v Bruseli. Informovala o tom šéfredaktorka časopisu Spektrum Slovenskej technickej univerzity (STU) Katarína Macková.



Cieľom projektu je etablovať SlovakION ako vedúce východoeurópske vedecké centrum. SlovakION sa chce zameriavať najmä na materiálový výskum pomocou iónových a plazmových technológií, podporovať chce tiež interdisciplinárne výskumné projekty. V centre už pôsobí napríklad Mariana Derzsi s výskumom supravodičov, alebo Andrej Dobrotka a výskum čiernych dier. Je to tiež priestor pre výkumno-vývojové projekty so študentmi. Pod vedením Maximiliána Strémyho tu študenti vytvorili vozík riadený EEG signálmi.



Projekt SlovakION podala Slovenská technická univerzita a Ústav výskumu progresívnych technológií na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Ich projektovými partnermi sú renomované európske vedecké a výskumné inštitúcie z Nemecka.