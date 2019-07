Slovnaft: Spotreba a predaj pohonných látok v lete rastie

Spotreba pohonných látok je, samozrejme, veľmi závislá aj na počasí – pri daždivých a chladnejších dňoch je logicky nižšia.

Bratislava 9. júla (TASR) - Spotreba a predaj pohonných látok v lete rastie, najmä vďaka dovolenkárom a poľnohospodárom. Uviedol to pre TASR hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie akciovej spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.



"Počas letných mesiacov už pravidelne vnímame nárast spotreby a predaja pohonných látok. Pripisujeme to najmä dovolenkovej sezóne, ktorú aj naši zákazníci využívajú na oddych. Za ním zväčša cestujú a mnohokrát sú to práve dlhšie trasy, čo sa, samozrejme, odrazí na zvýšenom dopyte po palivách," spresnil.



Ďalším faktorom je podľa Molnárových slov výraznejšia aktivita motorkárov či majiteľov športových áut. Tí svoje vozidlá "vyťahujú" práve počas letnej sezóny.



Do tretice sa na raste v oblasti predaja pohonných hmôt podľa neho podieľa aj vrchol sezóny v sektore poľnohospodárstva, ktoré využíva na zber úrody všetky druhy ťažkých mechanizmov.



Dodal, že spotreba pohonných látok je, samozrejme, veľmi závislá aj na počasí – pri daždivých a chladnejších dňoch je logicky nižšia. A naopak, pri pekných slnečných dňoch je spotreba palív vyššia, keďže ľudia využívajú tento čas na aktívny oddych mimo domu.