Z pozície splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty Janckulíka odvolali

Igor Janckulík je momentálne nezaradeným poslancom Národnej rady SR.

Bratislava 28. marca (TASR) - Kabinet Petra Pelleginiho (Smer-SD) odvolal na svojom stredajšom zasadnutí Igora Janckulíka z funkcie splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. Vláda zároveň zrušila svoje uznesenie z 12. októbra 2016, ktorým schválila štatút splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty.



Janckulík je momentálne nezaradeným poslancom Národnej rady (NR) SR. Začiatkom marca v politickej situácii po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice totiž oznámil, že odchádza z klubu Mosta-Híd a vládnej koalície.



I. Janckulík: Vláda a MDV sa nepovzniesli nad politické obsadzovanie funkcií



Vláda a ministerstvo dopravy sa nepovzniesli nad politické obsadzovanie funkcií. V stanovisku k svojmu odvolaniu z funkcie splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty to uviedol Igor Janckulík s tým, že ho akceptoval, keďže to je plne v kompetencii vlády.



Skonštatoval, že k jeho promptnému odvolaniu z funkcie došlo po jeho rozhodnutí nepodporiť súčasnú vládu, a to hneď na prvom rokovaní vlády. Funkcia splnomocnenca vlády by podľa neho nemala byť politická, keďže aj v minulosti bola obsadzovaná nepolitikmi, opozičnými politikmi či odborníkmi z danej oblasti. "Počas svojho pôsobenia som sa snažil vždy vystupovať ako prostredník medzi samosprávou a občanmi na jednej strane a ministerstvom dopravy a NDS na strane druhej," priblížil.



Zároveň ho mrzí, že sa o svojom odvolaní dozvedel až z médií. "Nepovažujem to za korektný prístup zo strany ministra dopravy. Beriem to tak, že nepovažoval za dôležité vopred túto otázku so mnou prebrať a vysvetliť mi dôvody môjho odvolania, čo ma len utvrdilo v tom, že to je politické rozhodnutie," uviedol Janckulík. Dodal, že počas svojho pôsobenia sa často o dôležitých rozhodnutiach ministerstva dozvedal až z médií.



Ocenil však spoluprácu s mnohými zamestnancami ministerstva a vyzdvihol niektoré projekty, ktoré sa podarilo presadiť. "Som rád, že počas môjho pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty bolo vyhlásené verejné obstarávanie na niektoré úseky rýchlostných ciest R2, R3 a R4," poznamenal. Za dôležité považuje aj vybudovanie deviatich inteligentných priechodov pre chodcov na cestách prvej triedy, ktoré sú nadmerne zaťažené tranzitnou dopravou.



Janckulík zdôraznil aj dobrú komunikáciu s Útvarom hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR. "Tento úrad má svoje opodstatnenie a dôležité postavenie, keďže sa snaží, aby boli verejné financie hospodárne použité," podotkol.