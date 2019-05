Služby inkasa pohľadávok vrátia firmám 10 % celkových príjmov

Spoločnosť zaznamenala za minulý rok najhoršie dáta za celú Európu a až 27 % platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec.

Bratislava 24. mája (TASR) - Až 10 % celkových príjmov firiem sa vracia späť do ich cash flow v prípade, že využívajú služby inkasa pohľadávok. Bez nich by boli tieto peniaze nevymožiteľné. Odhalila to štúdia „European Payment Practices 2018" spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok. Respondenti na Slovensku tiež potvrdili, že 42 % z nich využíva poskytovateľov služieb inkasa pohľadávok.



Situácia v platobnej disciplíne na Slovensku je pritom veľmi nepriaznivá. Spoločnosť zaznamenala za minulý rok najhoršie dáta za celú Európu a až 27 % platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec. Firmy tak trpia stratou zisku, majú vyššie úrokové náklady či výpadky v cash flow.



"Kvôli nízkej platobnej disciplíne svojich zákazníkov sa boja, či vôbec prežijú. Jedným z vážnych dôsledkov pre mnohé spoločnosti je tak strata zisku, musia prepúšťať, resp. skresávajú svoje investičné zámery," zdôrazňuje konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.



Podľa jeho slov je vhodné obrátiť sa na profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Peniaze, ktoré tak klienti získajú od svojich dlžníkov, môžu využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii.



"Svoje o tom vedia Francúzi. Až 46 % firiem sa obrátilo na profesionálov z oblasti inkasa pohľadávok, rovnako postupovalo 44 % Belgičanov. Rekord drží Maďarsko a Rumunsko, kde služby poskytovateľov inkasa pohľadávok vyhľadáva zhodne 48 % opýtaných," uzavrel Šoltes.