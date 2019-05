Malým obciam v Česku chýba pri investovaní odhad na čo majú

Združenie miestnych samospráv presadzuje premenu vidieckych predajní v komunitné centrá.

Praha 5. mája (TASR) - Obce v Českej republike investovali milióny do hotelov a teraz riešia problém, čo so stratovými podnikmi. Nevýnosné podnikanie v malých obciach zaťažuje ich rozpočty. Tie často dotujú služby, ktoré súkromníci pre straty zrušili. Len malých obchodov zmizlo vlani z českých obcí do 500. Podobnú záťaž majú aj v Trojanoviciach v okrese Nový Jičín. Tam obec investovala 16 miliónov Kč (623.830 eur) do hotela, ktorý sa stal stratovým. Chceli mať hotel s reštauráciou. Zámer sa nevydaril, zariadenie im spôsobuje stratu. Teraz hľadajú niekoho, kto by hotel prevzal. Obec pred šiestimi rokmi kúpila pozemky a budovu od novojičínskeho spotrebného družstva. Do opraveného hotela a reštaurácie chcela prilákať turistov.



„Vložili sme do toho 16 miliónov korún, vrátane výdavkov na nehnuteľnosti, pozemky. Nevrátilo sa nám nič," povedal starosta obce Jiří Novotný. Podľa opozičných členov zastupiteľstva sú straty ročne okolo 3 miliónov Kč ročne. Celý nápad s touto investíciou bol podľa nich nezmyselným.



Združenie miestnych samospráv presadzuje premenu vidieckych predajní v komunitné centrá. „V priestoroch môže byť pre obyvateľov viacej aktivít, napríklad malá kaviareň alebo výčap. Spojené prevádzky majú väčšiu šancu na fungovanie bez dotácií. Podobným spôsobom to funguje napríklad v Rakúsku," uviedol Tomáš Chmela zo Združenia miestnych samospráv.



(1 EUR = 25,648 CZK)