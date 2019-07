Služby na slovensko.sk sú dostupné aj s nemeckým občianskym preukazom

Do konca tohto roka budú na slovensko.sk napojení občania ďalších šiestich krajín EÚ, medzi nimi Taliansko, Luxembursko, Estónsko, Chorvátsko, Španielsko a Belgicko.

Bratislava 9. júla (TASR) – Služby na ústrednom portáli verejnej správy, ktorým je slovensko.sk, už môžu využívať aj osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. Informovala o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).



Umožnil to projekt eIDAS a nové pravidlá Európskej únie (EÚ), vďaka ktorým sa tieto osoby vedia prihlásiť na portál slovensko.sk a môžu komunikovať cez elektronickú schránku. Podľa NASES sa postupne pripoja aj ďalšie krajiny Únie.



Smernica eIDAS podľa agentúry vytvára spoločný základ pre bezpečné elektronické služby, čím urýchľuje rozvoj digitalizácie komunikácie v rámci EÚ. Jej cieľom je okrem iného vzájomné uznávanie elektronického občianskeho preukazu a iných autentifikačných prostriedkov vo všetkých štátoch EÚ.



"Sme radi, že sme ukončili prvú fázu projektu, ktorý umožní pristupovať k elektronickým službám Slovenskej republiky prostredníctvom nemeckých autentifikačných prostriedkov. V druhej fáze sa zameriame na prepojenie ostatných krajín EÚ, čo uľahčí život všetkým Európanom, ktorí budú môcť využívať naše digitálne služby, ako aj slovenským občanom, ktorí budú môcť využívať elektronické služby všetkých členských štátov EÚ," poznamenal generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica.



Do konca tohto roka budú na slovensko.sk napojení občania ďalších šiestich krajín EÚ, medzi nimi Taliansko, Luxembursko, Estónsko, Chorvátsko, Španielsko a Belgicko. Vybrané služby portálu slovensko.sk budú postupne sprístupnené aj v anglickom jazyku.



Slovensko tiež v júni oznámilo svoju notifikačnú schému pre ostatné krajiny Únie. Podľa NASES to znamená, že po jej schválení budú môcť občania Slovenska využívať elektronické služby členských štátov EÚ len prostredníctvom svojho elektronického občianskeho preukazu.