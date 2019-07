SmartHead Sustainability Summit sa niesol v pozitívnej energii

Veronika Osvaldová, CEO SmartHead Co. sa prihovára hosťom počas oficiálneho otvorenia Foto: SmartHead Sustainability Summite 2019

O SmartHead Co.

Online platforma, ktorá dáva priestor firmám, aby si vytvárali svoj online udržateľný profil (CS profil), ktorý im má pomôcť s data manažmentom v oblasti firemnej udržateľnosti, komunikáciou firemných aktivít smerom k stakeholderom (zamestnanci, zákazníci, obchodní partneri, investori, verejnosť), inšpiráciou a rozvojom ideí v oblasti udržateľnosti a v neposlednom rade so spoluprácou s ostatnými firmami.

Kto je smarthead? Každý jednotlivec, uvedomujúci si zodpovednosť, ktorú má za spoločnosť a životné prostredie a vďaka tomu sa snaží prispôsobiť svoje každodenné správanie a činnosť, aby čo najviac znížil svoje negatívne dopady a zvýšil pozitívny prínos pre našu spoločnosti a planétu Zem.



Bratislava 29. júla (OTS) - Na SmartHead samite sa predstavitelia zhodli, že udržateľný rozvoj je našou zodpovednosťou voči budúcim generáciám. SmartHead Sustainability Summit o firemnej udržateľnosti sa konal v Bratislave vo štvrtok 20. Júna v Austria Trend Hoteli.Hlavnou myšlienkou samitu, je ako hovorí zakladateľka firmy, „“.“ Na dôležitosť tém udržateľnosti, s ktorou je spojená aj ochrana klímy upozornil vo svojom vystúpení na SmartHead samite aj Róbert Vass, zakladateľ a riaditeľ GLOBSEC.Samit mal hojnú medzinárodnú účasť. Jednotlivé panely a odborníci diskutovali témy týkajúce sa firemnej udržateľnosti a cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa dostávajú čoraz viac do pozornosti aj širšej verejnosti.Aj keď môže byť téma udržateľnosti pre mnohých abstraktná, ako sa vyslovil jeden z účastníkov konferencie, „Dňa 20. júna 2019 sa v priestoroch Austria Trend Hotel Bratislava, konal historicky prvý medzinárodný samit zameraný na udržateľnosť a konkrétne udržateľné princípy v súkromnej sfére. SmartHead Sustainability Summit bol organizovaný slovenskou firmou SmartHead Co., pri ktorého zrode stáli dve sestry, Veronika a Dominika Osvaldové, spolu s Jánom Dudášom a Martinom Ďurišom, ktorí sa spoločne témam udržateľnosti v oblasti súkromnej sféry pohybujú už niekoľko rokov. „“ „“ povedala na úvod, ktorá je CEO celého projektu.Podujatie sa konalo pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva životného prostredia SR. Partnermi podujatia boli Philip Morris International, BMW, Auto Palace Bratislava, TESCO, CITI, Pernod Ricard, Oriflame, GLOBSEC a mnohí ďalší.Prínos a potrebu tejto konferencie ocenil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Norbert Kurilla, ktorého rezort si podľa jeho slov uvedomuje vážnosť klimatických zmien a potreby napĺňania cieľov udržateľného rozvoja. Z tohto dôvodu sa snaží byť čo najviac aktívny v tejto oblasti a preto sa rozhodli podporiť aj samit SmartHead, a tým prispievať k udržateľnosti a dobrým iniciatívam, ako na Slovensku tak aj v zahraničí.Medzi panelistami bolo viacero zvučných mien – Roland Schatz, zakladateľ Inštitútu Globálneho Indexu udržateľnosti a senior poradca generálneho riaditeľa OSN v Ženeve, Alex Hilton, vedúci oddelenia udržateľnosti na Ministerstve zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska, Peter Irikovský, výkonný riaditeľ Exponea, Kevin A. Murray, výkonný riaditeľ Citibank v strednej Európe, Martin Kuruc riaditeľ Tesco Stores.Súčasťou samitu bolo aj oceňovanie firiem, ktoré sú súčasťou online platformy besmarthead.com . Absolútnym víťazom podľa rebríčku TOP COMPANIES THAT CARE (TOP FIRMA KTOREJ ZÁLEŽÍ) sa stala spoločnosť DELL . Víťazom v kategórii najlepšie komplexne implementovaná firemná udržateľnosť získala firma Kaufland a v kategórii najlepšia udržateľná aktivita zvíťazil Slovnaft s projektom Slovnaft BAjk V rámci inšpiratívnych prednášok vystúpila aj Katarína Linczényiová, svetová freediverka a motivačná rečníčka, ktorá vo svojom príspevku vravela o dôležitosti nachádzania harmónie s prírodou a s nami samými. Kľúčové je podľa nej zamerať sa na mentálne zdravie, ak chceme vybudovať udržateľnú súkromnú firmu. „Strácame čas ak sa stresujeme, pretože stres je stratou času“.Prezentovali sa na nej aj firmy, pre ktoré je myšlienka udržateľnosti stredobodom ich aktivít. Napríklad Dárius Moravčík, riaditeľ firmy Salut predstavil projekt elektronických vizitiek, ktoré by mohli nahradiť ich klasickú papierovú verziu a ušetriť tak ročne tisícky ton papiera, ktoré sa na ich výrobu spotrebujú vo svete. Vlasta Kubušová priblížila účastníkom ich firmu Crafting Plastics, ktorá vyrába úžitkové produkty z bioplastu bez využitia ropy, ktoré keď už viac nepotrebujeme, sa jednoducho rozložia aj v domácom komposte.Medzi moderátormi boli uznávaní zahraniční odborníci a novinári. Patrick O’Brien, ktorý je častým prispievateľom do magazínov The Times, The Mail a ďalších známych európskych periodík a taktiež Robert Strand, ktorý je výkonným riaiteľom Berkeley-Haas centra pre zodpovedné podnikanie v Kalifornii. Robert Strand, vystúpil taktiež v jednom z panelov v ktorom zhodnotil, že udržateľnosť a kapitalistický spôsob hospodárskeho usporiadania môžu ísť ruka v ruke, ak sa budeme inšpirovať severskými krajinami a ich korporátnou kultúrou.“ vyjadril sa. Zdôraznil tiež, že aj keď je klimatická zmena veľkou výzvou, oveľa väčšou hrozbou pre nás a našu planétu je spôsob nášho každodenného správania a konania.Viaceré firmy si uvedomujú vážnosť situácie a snažia sa preto aj niečo robiť. „“ povedal, výkonný riaditeľ Tesco Stores. Samotná firma Philip Morris, ktorá je známa predovšetkým produkciou tabakových výrobkov prechádza veľkou transformáciou. „V dlhodobej perspektíve sa plánujeme úplne vzdať výroby cigariet a už teraz pre to robíme veľké kroky“ tvrdil na konferencii,, riaditeľ komunikácie Philip Morris.Dôležitosť udržateľnosti si uvedomujú aj národné štáty. Alex Hilton, vedúci oddelenia udržateľnosti na Ministerstve zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska, tvrdil, že sa im podarilo „za desať mesiacov na ministerstve odstrániť 98 percent jednorazových plastov“ a od roku 2009 podávajú správy o tvorbe emisií oxidu uhličitého, ktorých produkciu plánujú v najbližšom desaťročí znížiť na minimum.Okrem panelových diskusií a inšpiratívnych vystúpení a ocenení SmartHead Awards sa počas samitu uskutočnila aj aukcia diel svetoznámeho slovenského fotografa Filipa Kuliševa. Aukciu moderovala niekoľkonásobná víťazka cien OTO, Adela Vinczeová, vďaka čomu bolo o dobrú náladu postarané. Vďaka aukcii sa v našom TANAPe vysadí už na túto jeseň 2260 nových stromčekov, ktoré sú nesmierne potrebné pre zníženie negatívnych dopadov klimatických zmien.