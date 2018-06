Smer-SD chce stravu pre deti v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ zdarma

Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur.

Bratislava 5. júna (TASR) – Koaličná strana Smer-SD chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl (MŠ) a pre deti na základných školách (ZŠ). Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur. Uviedol to predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave, kde predstavil ďalšie sociálne opatrenia strany Smer-SD.











Tento poplatok by mal platiť štát deťom v poslednom ročníku MŠ a na prvom aj druhom stupni ZŠ. "Takto každé jedno dieťa od štátu dostane 1,2 eura na deň, čo umožní školám, aby deťom poskytli stravu zadarmo," priblížil Fico s tým, že v súčasné tzv. sociálne stravovanie stojí štát približne 10 miliónov eur ročne, pričom táto položka novým opatrením odpadne.



Systém podľa premiéra SR a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho nesmie byť komplikovaný. "Budú to potom priame platby zo strany štátu priamo obciam a mestám do ich rozpočtov a ja si myslím, že to opatrenie je také dobré a také správne, že tam ani neuvažujeme o nejakej skúšobnej lehote," opísal Pellegrini, pričom dodal, že peniaze na stravu by sa mali posielať všetkým deťom na počet dní, keď sú v škole.



Medzi ďalšie opatrenia, ktoré strana predstavila, patrí zvýšenie počtu pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu. "Chceme a máme ambíciu, pokiaľ by sa dalo, zdvojnásobiť počet ľudí v priebehu konkrétneho roka, ktorí takýmto spôsobom si potrebujú upevniť svoje zdravie," zdôraznil Fico. Na tento účel by malo byť vynaložených takmer 10 miliónov eur. Podľa Fica bude toto opatrenie dôležité aj pre samotné kúpele.



Sociálni demokrati by tiež chceli zvýšiť výšku vianočného príspevku na dvojnásobok s tým, že by mal byť postupne pretransformovaný na 13. dôchodok. "Vianočný príspevok, ktorý sa dnes pohybuje vo výške od 27 do 85 eur, zdvojnásobíme, čiže v tej najvyššej kategórii budú dostávať dôchodcovia vianočný príspevok vo výške 170 eur," skonštatoval predseda Smeru-SD. Náklady na toto opatrenie by mali dosiahnuť dvojnásobok súčasnej hodnoty, ktorá predstavuje 75 miliónov eur. Tento príspevok by mal byť podľa Fica upravený už v roku 2019.



"Všetky tieto opatrenia, ktoré doteraz boli oficiálne predstavované, či už stranou Smer-SD, alebo koaličnými partnermi, budú kryté z rozpočtu tak, aby nebol ovplyvnený náš cieľ postupného približovania sa k vyrovnanému hospodáreniu v roku 2020 tak, ako to v apríli načrtol pán minister financií v prognóze na roky 2019 – 2021," priblížil Pellegrini. Na týchto opatreniach sa dohodla strana Smer-SD na utorkovom predsedníctve.