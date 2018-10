Smer-SD chce zmeny pri vymáhaní výživného aj nižšiu DPH

Prvým opatrením je zmena pri vymáhaní výživného, predseda strany Robert Fico avizoval, že by ho po novom mal vymáhať štát.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Zmeny vo vymáhaní výživného, predĺženie materskej či nižšia daň z pridanej hodnoty (DPH) na dojčenské potreby pre malé deti, ako napríklad detská výživa či plienky. Toto sú opatrenia, ktoré pripravuje koaličná strana Smer-SD na podporu mladých rodín. Informoval o nich po skončení zasadnutia členov predsedníctva strany predseda strany Robert Fico. Tieto by sa mali realizovať v rokoch 2019 až 2020.



Prvým opatrením je zmena pri vymáhaní výživného, Fico avizoval, že by ho po novom mal vymáhať štát. "Chceme aby štát prevzal zodpovednosť za vymáhanie výživného, ak nie je platené," priblížil Fico s tým, že v praxi majú problémy najmä ženy matky. Po novom by ho mal štát automaticky vyplatiť žene a následne by vymáhal od neplatiča.



Druhým opatrením je predĺženie materskej. V hre sú dva varianty. Buď by sa predĺžila na celý rok zo súčasných 34 týždňov, alebo sa uskutočnia zmeny pri rodičovskom príspevku. "Buď by sme išli do predĺženia na celý rok, alebo necháme materskú v pôvodnej dĺžke a výške a pozrieme sa na rodičovský príspevok, ktorý výrazne klesne, ak prechádza žena z materskej na rodičovskú. Takáto podpora má svoje miesto," poznamenal Fico.



Ďalším opatrením má byť nižšia DPH pre mladé rodiny na nákup základných hygienických potrieb pri narodení dieťaťa. Ide napríklad o plienky či iné produkty. "Hovoríme o základných veciach pri narodení dieťaťa," podotkol Fico.



Väčšiu podporu by mali dostať aj rodičia detí na prvom stupni základných škôl. "Rodičia by dostali možnosť vybrať si príspevok na nákup školských potrieb, ktoré musí mať dieťa pri nástupe do školy," vysvetlil Fico s tým, že ročne nastupuje do škôl 50.000 až 55.000 detí, pričom tento príspevok by mohol byť vo výške 100 eur.



Smer-SD má tiež ambíciu, aby od 1. januára 2019 fungoval systém obedov zadarmo v predškolských zariadeniach a na základnej škole. Fico vyzval Združenie miest a obcí Slovenska, aby o tomto návrhu diskutovalo, a to aj z dôvodu, že je dobrý výber na dani z príjmov fyzických osôb. Strana okrem toho avizovala, že pripraví aj návrh na dvojnásobný vianočný príspevok pre dôchodcov.



"Veľká časť z týchto návrhov bude definitívne schválená 8. decembra na našom sneme strany," avizoval Fico.