Smernica EÚ o rodinných domoch vyvolala v ČR stavebný boom

Záujem o výstavbu rodinných domov v Česku v prvom polroku tohto roku výrazne vzrástol. Začalo sa ich stavať takmer 10.000. Pred dvoma rokmi sa ich rozostavalo o tisíc menej.

Praha 12. augusta (TASR) - Európska smernica o energetickej náročnosti budov spustila v Česku silnú výstavbu rodinných domov. Od januára totiž budú stáť podstatne viac. Smernica vyžaduje, aby nové domy mali od januára 2020 až o pätinu nižšiu spotrebu energie než teraz.



To sa bude dať dosiahnuť napríklad silnejšou vrstvou zateplenia, progresívnou technológiou a novými materiálmi. To všetko bude vyžadovať dodatočné náklady. Informoval o tom portál spravodajského kanálu ČT24.cz.



Záujem o výstavbu rodinných domov v Česku v prvom polroku tohto roku výrazne vzrástol. Začalo sa ich stavať takmer 10.000. Pred dvoma rokmi sa ich rozostavalo o tisíc menej. Naposledy sa ich toľko ako v tomto roku stavalo pred 11 rokmi.



Pokiaľ sa chce niekto vyhnúť prísnejším kritériám, musí získať stavebné povolenie do konca tohto roka.



V súčasnosti stúpa záujem o iné stavebné materiály, než je drevo. Stavebníci chcú najmä také, ktoré zaručia práve energetické úspory. Výrazne sa zvyšuje záujem o predaj plneného muriva.



V médiách sa v súvislosti s novou smernicou objavili úvahy expertov, že rodinné domy zdražia o 5 až 10 %, teda o státisíce korún.