Európska smernica o platobných službách PSD2 zvýši konkurenciu

Zásadný prínos smernice PSD2 spočíva v tom, že umožňuje ďalší rozvoj platobného prostredia a priebežne sa prispôsobuje novým spôsobom, akými ľudia platia.

Bratislava 22. marca (TASR) - Banky budú musieť sprístupniť účty svojich klientov iným poskytovateľom platobných služieb. Prikazuje im to európska smernica PSD2, ktorá platí už vyše dvoch mesiacov. Združenie pre bankové karty zorganizovalo vo štvrtok v Bratislave konferenciu na tému PSD2 v praxi. Jej cieľom bolo uviesť do problematiky európskej smernice, ktorá platí od januára 2018. Na konferencii vystúpili odborníci zo Slovenska i Česka.



Podľa Rastislava Valla, predsedu Združenia pre bankové karty, ide o najzásadnejšiu zmenu, ktorú táto regulácia so sebou prináša. Na trh totiž vstúpia noví hráči, ktorí budú ponúkať nové, unikátne služby. Aj preto sa dá očakávať, že sa časť klientov, korí doteraz využívali komunikačné a distribučné kanály výlučne od rovnakého poskytovateľa platobných služieb, presunie k iným hráčom na trhu.



Ako uviedol Miroslav Pavlík, špecialista platobných kariet Komerční banky a vedúci pracovnej skupiny PSD2 pri Sdružení pro bankovní karty, mohlo by sa zdať, že túto novinku banky či kartové spoločnosti nevítajú, opak je však pravdou. Podľa neho na rozdiel od iných regulácií je PSD2 prínosom. Zásadným spôsobom totiž zvýši konkurenciu na trhu platobných služieb. To je plusom pre klientov, ale prináša to pozitíva aj pre všetkých poskytovateľov platobných služieb. Spoločnosti budú musieť prehodnotiť svoje doterajšie produkty, služby a prístup ku klientom. Podstatným výstupom u aktívnych hráčov bude vznik novej generácie produktov a služieb s dôrazom na vysokú kvalitu, pokrytie vo všetkých distribučných kanáloch a konkurencieschopné ceny.



Zásadný prínos smernice PSD2 spočíva v tom, že umožňuje ďalší rozvoj platobného prostredia a priebežne sa prispôsobuje novým spôsobom, akými ľudia platia. Hoci je PSD2 platná už vyše dvoch mesiacov, na detailnejšie zhodnotenie legislatívy je podľa odborníkov priskoro. Stojí za tým fakt, že niektoré dôležité časti legislatívy ešte nie sú účinné a že mnohé dopady zavádzaných zmien bude možno pozorovať až v strednodobom či dlhodobom horizonte. „K zásadným zmenám dôjde až odo dňa účinnosti súvisiacich prevádzkovo-technických noriem, ktoré riešia najmä oblasť silnej autentizácie a bezpečnej komunikácie medzi bankami a novými typmi poskytovateľov platobných služieb," zhodli sa účastníci konferencie.