Šnobr: Prichádza čas, kedy budú ceny plynu a elektriny konštantne rásť

Tále 19. októbra (TASR) – Ceny energií pre spotrebiteľov aj podnikateľov čaká pomerne veľký nárast. Nebude síce jednorazový, ale prichádza obdobie, kedy budú ceny plynu aj elektriny konštantne rásť. Na konferencii Energofórum 2018 na Táľoch to povedal poradca skupiny J&T v energetike a oblasti kapitálových trhov Michal Šnobr.



"Bude to pomerne veľký nárast ako pre spotrebiteľov, tak aj pre podnikateľov. Nedá sa paušálne povedať, komu ako narastie cena plynu alebo elektriny," skonštatoval Šnobr. Niektorí zákazníci s cenami aktívne pracovali, hľadali lacnejšieho dodávateľa, iní to nechali tak a ani nevyužili efekt lacného plynu alebo elektriny. "Pre takých zdraženie nebude paradoxne tak hrozné,” myslí si Šnobr.



Podľa jeho slov klientom, ktorí s hľadaním lacnejšej ponuky aktívne pracovali, treba povedať, že napríklad plyn sa v minulom roku obchodoval za 14 eur za megawatthodinu a v tomto roku sa obchoduje za 28 eur. "Keď sa pozrieme na konštrukciu ceny plynu pre spotrebiteľa, tak komodita v spotrebiteľskej cene plynu predstavuje 80 alebo 85 % ceny,” pripomenul Šnobr s tým, že nárast cien plynu pre spotrebiteľov aj podnikateľov nebude jednorazový. "Ale prichádza obdobie, kedy bude konštantne rásť. Pre elektrinu platí to isté,” uzavrel.