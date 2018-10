SNS chce nižšiu DPH na všetky ubytovacie služby aj školské internáty

Takáto úprava bude mať podľa predkladateľov pozitívny vplyv na hospodárenie žiakov, študentov či ich rodičov.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Nižšia desaťpercentná daň z pridanej hodnoty (DPH) by sa mala vzťahovať na všetky ubytovacie služby. Teda napríklad aj na ubytovanie v školských domovoch a internátoch. Navrhujú to v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o DPH poslanci vládnej SNS. Práve z ich dielne pochádza aj samotná novela zákona.



Takáto úprava bude mať podľa predkladateľov pozitívny vplyv na hospodárenie žiakov, študentov či ich rodičov. Zároveň takýmto rozšírením nižšej DPH nebude dochádzať k zvýhodneniu určitých druhov ubytovacích služieb oproti ostatným.



"Nebude potrebná zmena informačných systémov na strane orgánov štátnej správy a predíde sa možným problémom v aplikačnej praxi z dôvodu rozlišovania jednotlivých druhov ubytovacích služieb," opísali poslanci v pozmeňujúcom návrhu.



Samotná novela zákona o DPH počíta so znížením DPH na desať percent od januára budúceho roku len na vybrané ubytovacie služby. A to na hotelové a podobné ubytovacie služby, na turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby a tiež pri prevádzkovaní táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov.



Podľa národniarov by malo toto opatrenie podporiť rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Odhadujú to na základe pozitívnych skúseností z iných členských štátov Európskej únie. Očakávajú, že takýto krok zvýši dopyt po ubytovacích službách na Slovensku.