Sociálna poisťovňa sprístupnila novú možnosť prihlásenia do e-služieb

Bratislava 4. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa sprístupnila novú možnosť prihlásenia sa (autentifikácie) do svojich elektronických služieb (e-Služieb).



V súvislosti s integráciou na moduly Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) je už možné na prihlásenie do e-Služieb poisťovne použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronickú identifikačnú kartu (eID). Zároveň funguje i doterajší spôsob prihlásenia pomocou tzv. GRID karty.



"Súčasný používateľ e-Služieb si môže aktivovať prihlasovanie pomocou eID priamo na portáli e-Služieb s využitím jemu pridelenej GRID karty, a to bez toho, aby musel osobne navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne. Nový (budúci) používateľ e-Služieb si môže zriadiť prihlasovanie pomocou eID alebo GRID karty pri osobnej návšteve pobočky," informuje poisťovňa.