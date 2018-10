Sociálna poisťovňa ukončila prepočítavanie starobných dôchodkov

Celkovo prepočítala približne 130.000 starobných dôchodkov, z toho viac ako 115.000 poberateľom dôchodok zvýšila a približne 15.000 poberateľom dôchodok vypláca aj naďalej v nezmenenej sume.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa ešte pred uplynutím lehoty uloženej zákonom ukončila prepočítavanie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.



Celkovo prepočítala približne 130.000 starobných dôchodkov, z toho viac ako 115.000 poberateľom dôchodok zvýšila a približne 15.000 poberateľom dôchodok vypláca aj naďalej v nezmenenej sume, pretože vyplácaný dôchodok je vyšší ako novovypočítaný dôchodok. Priemerná suma zvýšenia predstavuje 42,33 eura.



"Zákon umožňuje dôchodok v novej prepočítanej výške vyplácať najskôr od 1. januára 2018. Preto v prípade, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na jeho zvýšenie, rozdiel mu bol doplatený spätne od tohto dátumu, bez ohľadu na to, kedy poisťovňa o novej výške dôchodku rozhodla. Rozhodnutia boli dôchodcom doručované priebežne," informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Zákon neumožňuje prepočítať všetky starobné dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Nárok na prepočet starobného dôchodku majú poberatelia takého starobného dôchodku, ktorý by bol ku dňu priznania vyšší, ak by bol určený podľa zákona o sociálnom poistení účinnom od 1. januára 2004.