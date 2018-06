Dopyt po IT pracovníkoch na Slovensku stále rastie, stúpli im aj platy

Rast platov je viditeľný na viacerých pozíciách.

Bratislava 16. júna (TASR) - Rekordne nízka nezamestnanosť a rast ekonomiky spôsobujú nedostatok pracovníkov aj v IT sektore a v oblasti telekomunikácií. Firmy sa pritom snažia nových ľudí nalákať viacerými spôsobmi. Populárne je najmä digitálne nomádstvo, IT pracovníci si však oproti predchádzajúcim rokom aj finančne polepšili. Vyplýva to z mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia.



Rast platov je viditeľný na viacerých pozíciách. Napríklad windows administrátor v Banskej Bystrici mohol predvlani očakávať príjem maximálne na úrovni 1450 eur, medzičasom stúpol na 1600 eur. Databázový programátor v Košiciach si za rovnaký čas polepšil z 2000 eur na 2200 eur a PHP programátor v metropole východu dokonca z 1500 eur na 2300 eur. Sťažovať sa nemôžu ani grafickí dizajnéri v Bratislave. Tým najžiadanejším totiž stúpol príjem z 2000 eur na 2500 eur.



"V oblasti benefitov v IT sektore jednoznačne víťazí flexibilita. Presadzuje sa digitálne nomádstvo, keď pracovníci môžu robiť v podstate odkiaľkoľvek. Ponuka pružnej formy spolupráce dokáže vykompenzovať aj nižšiu mzdu, čo je veľmi dôležité, lebo neschopnosť firiem uspokojiť platové očakávania zahraničných kandidátov je pretrvávajúcou témou," priblížil manažér spoločnosti Grafton Miroslav Garaj.



Mnohí adepti prichádzajú aj s požiadavkou pracovať na tzv. voľnej nohe. "Takáto forma spolupráce umožňuje zlepšiť si príjmové podmienky a dodáva určitý pocit slobody pri výbere projektov," uviedol Garaj.



V IT odvetví sú novinkou aj odborníci na ochranu dát. "Celkovo silnie dopyt po inžinieroch zaoberajúcich sa IT bezpečnosťou. Žiadaní sú aj web developeri a programátori. Záujem rastie o špecialistov," priblížil Garaj. Okrem špecialistov orientovaných na nové technológie pritom neopadá dopyt ani po odborníkoch zameriavajúcich sa na tie staršie.



Záujem je aj o zahraničných pracovníkov. Podmienkou pritom nie je znalosť slovenčiny, ale ak ju ovládajú, tak je pre nich plusom. "Zaznamenávame aj vytváranie nových technologických centier a centier výrobných spoločností. Kritickú situáciu by mohla pomôcť vyriešiť úprava legislatívy týkajúca sa zamestnávania cudzincov z tzv. tretích krajín a hlbšia podpora duálneho vzdelávania," tvrdí Garaj.



Výbornú štartovaciu pozíciu v IT segmente pracovného trhu majú absolventi technických univerzít a príslušných odborov ekonomických škôl. Firmy sa bijú o takýchto kandidátov či študentov. Dokážu si ich dovzdelávať na IT farmách či v Boot Campoch.