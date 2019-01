Vzrásť by mal z úrovne 22,17 eura na 44,34 eura mesačne. Zmeny navrhuje v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložilo do parlamentu na nadchádzajúcu schôdzu.

Bratislava 15. januára (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO navrhuje dvojnásobný daňový bonus na dieťa. Vzrásť by mal z úrovne 22,17 eura na 44,34 eura mesačne. Zmeny navrhuje v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložilo do parlamentu na nadchádzajúcu schôdzu.



Poslanci OĽaNO uviedli, že toto opatrenie sa navrhuje v čase, keď vláda deklaruje lepší výber daní, hospodársky rast a najnižší deficit v histórii Slovenskej republiky. "Vzhľadom na pozitívny ekonomický vývoj je našou povinnosťou odbremeniť štandardnými opatreniami ekonomicky aktívnych ľudí," zdôvodnili návrh poslanci.



Podľa OĽaNO je dôležité nepozerať sa na zvýšenie daňového bonusu ako na mínus pre štátny rozpočet, ale ako na veľký prínos a investíciu do budúcnosti. "Takéto opatrenie je zamerané na platcov dane, teda na pracujúcich rodičov. Nie je nasmerované pre poberateľov sociálnych dávok," upozornili predkladatelia novely.



Dvojnásobne vyšší daňový bonus na dieťa by mal negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v podobe výpadku na dani z príjmov fyzických osôb. V tomto roku by vplyv predstavoval 79,4 milióna eur, v budúcom roku 149,2 milióna eur a v roku 2021 by dosiahol 160,4 milióna eur. Tento výpadok by však bol podľa hnutia na druhej strane kompenzovaný vyšším výberom na spotrebných daniach.