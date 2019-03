Sociálne istoty občanov po brexite budú zachované do decembra 2020

V prípade návratu na Slovensko a zamestnania sa nemá občan voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Do registra poistencov ho prihlasuje jeho zamestnávateľ.

Bratislava 1. marca (TASR) - Oba scenáre brexitu by mali dať občanom Európskej únie, vrátane Slovákov, sociálne istoty do decembra 2020. Po odchode Británie z EÚ budú totiž stanovené pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia. Tí, ktorí sa vrátia domov na Slovensko, by nemali mať problém pri získaní rôznych dávok. Mali by si však dávať pozor na niektoré povinnosti, ktoré musia pri žiadosti o ne splniť.



"V prípade brexitu na základe dohody budú stanovené pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia. Tá sa bude sa týkať občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát Európskej únie," priblížila Sociálna poisťovňa (SP). Výhody plynúce z dohody sa budú týkať aj slovenských občanov, ktorí žili a pracovali v Spojenom kráľovstve, alebo naďalej tam budú pôsobiť až do konca prechodného obdobia, teda k 31. decembru 2020.



Druhou možnosťou je tzv. tvrdý brexit. "Britská vláda sa aj v prípade tohto spôsobu vystúpenia zaväzuje, že počas prechodného obdobia bude naďalej pokračovať ochrana sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako doteraz. Čiže občania si zachovajú právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia," doplnila SP s tým, že situáciu po prechodnom období by mala vyriešiť bilaterálna dohoda medzi Britániou a EÚ.



Ministerstvo práce zverejnilo aj brožúru s radami pre slovenských občanov, ktorých sa môže brexit dotknúť. V prípade návratu na Slovensko a zamestnania sa nemá občan voči SP žiadne povinnosti. Do registra poistencov ho prihlasuje jeho zamestnávateľ.



Ak bol človek dôchodkovo poistený v štáte, na ktorý sa vzťahuje koordinačné nariadenie EÚ, alebo v zmluvnom štáte, nie je potrebné po návrate na Slovensko na účely nároku na dôchodok predložiť SP žiadne potvrdenie. "Hodnotenie týchto dôb prichádza do úvahy až v konaní o nároku na dôchodkovú dávku, ak poistenec podľa právnych predpisov SR nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia," uvádza sa v brožúre s tým, že v takomto prípade SP požiada občana o takéto potvrdenie. Človek však musí uviesť, že bol dôchodkovo poistený aj v inom štáte a musí uviesť svoje číslo sociálneho poistenia v tejto krajine.



Nezamestnaní majú možnosť poberať dávku v nezamestnanosti v členskom štáte posledného zamestnania. Môžu požiadať o jej export aj na Slovensko. Musia si však plniť viaceré povinnosti, napr. zotrvať určené obdobie na úrade práce v danom štáte. Ak túto možnosť Slováci nevyužijú a vrátia sa na Slovensko, musia sa prihlásiť na úrade práce a o dávku v nezamestnanosti požiadať SP. Potrebné je uviesť obdobia poistenia v SR a v zahraničí a predložiť formulár PD U1, resp. E301. Ak ich nevedia predložiť, môže si ich vyžiadať z daného štátu aj SP, čo však ale môže predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti. SP preskúma, či je možné zohľadniť doby poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte.



Ďalší formulár E104 potrebujú občania po návrate na Slovensko po ukončení zárobkovej činnosti na potvrdenie doby nemocenského poistenia, aby mohli poberať dávky počas choroby a materstva. Vyžiadať by si ho mali od príslušnej inštitúcie v štáte, v ktorom pracovali.



Slováci, ktorí dlhodobo žili a pracovali v zahraničí a vrátia sa spolu s rodinou žiť na Slovensko, si môžu uplatniť nárok na štátne sociálne dávky pri starostlivosti o nezaopatrené deti. "K žiadosti o štátnu sociálnu dávku je potrebné, aby občan predložil okrem iných dokladov aj doklad o ukončení poberania dávok v štáte výkonu zamestnania alebo bydliska z dôvodu, aby neprišlo k duplicitnej výplate dávok v zmysle koordinačných nariadení EÚ," uvádza brožúra.