Miera nezamestnanosti v Portugalsku by mala tento rok klesnúť

Lisabon 6. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Portugalsku by tento rok mala klesnúť pod vládou očakávaných 8,6 %. Dôvodom je rýchla tvorba pracovných miest v prudko rastúcom turistickom sektore, ale aj v technologickom sektore a rovnako v tradičných oblastiach, ako je textilný priemysel, uviedlo portugalské ministerstvo práce.



V portugalskej ekonomike sa medzi rokmi 2016 až 2017 vytvorilo 290.000 pracovných miest vďaka zrýchleniu zotavovania z dlhovej krízy z rokov 2011 až 2014. Pokles nezamestnanosti bol jedným z najprudších v Európe. Vlani dosiahla priemerná miera nezamestnanosti 8,9 %. Na porovnanie, počas krízy sa v roku 2013 dostala až na 17 %.



Minister práce a sociálnych vecí José António Vieira da Silva povedal v rozhovore pre agentúru Reuters, že "ciele, ktoré si stanovila vláda, môžeme považovať za pomerne konzervatívne z hľadiska tvorby pracovných miest a miery nezamestnanosti". Odvolal sa na prieskumy medzi firmami, ktoré chcú zamestnať viac ľudí.



Mzdy v niektorých sektoroch začali rásť z relatívne nízkych úrovní z európskeho hľadiska, čo bol tiež jeden z dôvodov atraktivity Portugalska pre technologické firmy a ďalšie investície. Vieira da Silva si síce myslí, že nárast platov je nevyhnutný, ale nepredpokladá, že by to teraz znížilo konkurencieschopnosť krajiny.



Minimálna mzda v posledných dvoch rokoch stúpla o 9 % na 580 eur, ale Portugalsko naďalej zvyšovalo svoje podiely na exportných trhoch. Vláda dúfa, že sa jej podarí zvýšiť minimálnu mzdu na 600 eur.



Kľúčovým cieľom vlády je udržať kvalifikovanú pracovnú silu doma a obrátiť migráciu, ktorá sa spustila počas krízy. Minister práce upozornil, že tvorba pracovných miest je vysoká aj mimo turistického sektora.



Portugalská ekonomika vlani vzrástla o 2,7 %. Miera nezamestnanosti v decembri 2017 padla na 8 %, čo bolo najmenej od júla 2004. Vláda počíta tento rok s expanziou ekonomiky o 2,2 % a Vieira da Silva uviedol, že by nebol prekvapený, ak by tempo rastu bolo vyššie.