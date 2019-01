Ocenenia si prevzali najatraktívnejší zamestnávatelia roka

Víťazov, ktorých vyhlásili v stredu v Bratislave, vybrali ľudia z celkovo 196 nominovaných spoločností.

Bratislava 30. januára (TASR) - Celkovo 13.693 respondentov sa zapojilo do ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2018 organizovanej spoločnosťou Profesia a zvolilo si víťazov v desiatich kategóriách.



Víťazov, ktorých vyhlásili v stredu v Bratislave, vybrali ľudia z celkovo 196 nominovaných spoločností. Z hlasujúcich bola najväčšia vzorka vo veku 24-34 rokov a 35-44 rokov. Ľudia, ktorí rozhodli o najatraktívnejších zamestnávateľoch minulého roka, mali zastúpenie v každom regióne Slovenska. Najviac v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji.



Spoločnosť Profesia pritom okrem celkových víťazov zaujímali aj faktory, ktoré považovali ľudia pri výbere za najdôležitejšie. Najdôležitejšou vecou bola najmä silná a známa značka, či dobré meno spoločnosti. Na ďalších miestach skončilo tiež platové ohodnotenie a benefity zamestnancov, kvalitné služby či produkty, kolektív a ľudia.



"Anketa ukázala, že kolektív a ľudia, ktorí nás v zamestnaní obklopujú, sú pre nás takmer rovnako dôležití, ako platové ohodnotenie. Môžeme tak vidieť, že napriek tomu, že povinné zverejňovanie platov v pracovných ponukách zvýšilo počet diskusií o mzdách, pre ľudí je stále dôležité aj to, aby sa vo svojom zamestnaní, v ktorom trávia často viac času ako doma, cítili dobre a boli obklopení ľuďmi, s ktorými si rozumejú," informovala výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.



Prvé miesto v kategórii Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo získala Slovenská sporiteľňa, v kategórii Centrá zdieľaných služieb bodovala Uniqa Group Service Center Slovakia a v kategórii Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo spoločnosť McDonald's Slovakia.



V kategórii Doprava a logistika si prvenstvo odnáša firma Kuehne + Nagel, s.r.o, v kategórii IT a telekomunikácie spoločnosť T-Systems Slovakia.



Rozhlas a televízia Slovenska zvíťazil v kategórii Média. Prvenstvo v kategórii Nemocnice a zdravotná starostlivosť si odnášajú Lekárne Dr.Max a v kategórii Obchod a služby spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. V kategórii Výroba a priemysel zabodoval Slovnaft, a.s.



V kategórii Poradenstvo si odnášajú čestné uznanie PricewaterhouseCoopers Slovensko, Deloitte a Ernst & Young.