Od budúceho roka stúpne rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa

Bratislava 27. júna (TASR) - Rodičia na Slovensku si od budúceho roka mierne finančne prilepšia. S rastom životného minima na Slovensku sa totiž zvyšujú aj viaceré dávky, i keď v niektorých prípadoch predstavuje zvýšenie len o pár centov. Vyplýva to z opatrení ministerstva práce, ktoré zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Od 1. januára budúceho roka suma prídavku na dieťa vzrastie o 0,66 eura z 23,68 eura mesačne na 24,34 eura mesačne. Suma príplatku k prídavku na dieťa stúpne o 0,31 eura z 11,10 eura mesačne na 11,41 eura mesačne. "Odhaduje sa, že v roku 2019 bude ovplyvnených priemerne mesačne cca 647.635 poberateľov, čo je približne 1.081.550 detí, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa a priemerne mesačne približne 2580 detí, na ktoré sa vypláca príplatok k prídavku na dieťa," uviedol rezort práce.



O šesť eur stúpne aj rodičovský príspevok, a to z 214,70 eura na 220,70 eura. Zvýšenie dávky bude mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na hospodárenie domácností a na ich príjmy. Odhaduje sa, že v budúcom roku by sa malo zvýšenie dotknúť 141.320 poberateľov rodičovského príspevku. Približne 2168 z týchto poberateľov je zároveň poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. "Vplyv na poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bude neutrálny, nakoľko rodičovský príspevok sa považuje za príjem na účely určenia výšky pomoci v hmotnej núdzi a táto sa o nárast rodičovského príspevku zníži," priblížil rezort práce.