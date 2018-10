Podľa OĽaNO by mal vzrásť daňový bonus aj na staršie deti ako 6 rokov

Podľa hnutia si vládna koalícia konečne všimla ťažkú finančnú situáciu zamestnaných rodičov s deťmi. Návrh Mosta-Híd na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do šiestich rokov je však nespravodlivý.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO je presvedčené, že výdavky na školákov a študentov sú vyššie ako na malé deti, navrhuje preto rozšíriť zvýšenie daňového bonusu aj na deti staršie ako šesť rokov.



Podľa hnutia si vládna koalícia konečne všimla ťažkú finančnú situáciu zamestnaných rodičov s deťmi. Návrh Mosta-Híd na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do šiestich rokov je však nespravodlivý. "Zvýšenie a progres v daňovom bonuse som spolu s kolegyňou Erikou Jurinovou predkladala už pred dvomi rokmi. Naše návrhy však už trikrát koaliční poslanci odmietli. Teší ma, že sa však nimi predsa len inšpirovali a začali nad zvýšením daňového bonusu uvažovať," uviedla v stanovisku pre médiá poslankyňa OĽaNO Anna Verešová.



Hnutie preto v parlamente načrtne zrušenie navrhovanej vekovej hranice. "Samozrejme, aj tento návrh rodinám pomôže, ale iba tým s malými deťmi do šiestich rokov. Náklady na deti však výrazne stúpajú práve so začiatkom školskej dochádzky a v prípade stredoškolákov sú často až dvojnásobné v porovnaní s predškolákmi," myslí si Verešová.



Podporiť mladé rodiny by však mohol aj rastúci daňový bonus na druhé a ďalšie dieťa. Ten by podľa OĽaNO rodinám s pracujúcimi rodičmi znížil dane, a tým im finančne pomohol, pričom by tiež prispel k zlepšeniu hrozivej demografickej situácie Slovenska. Dvojnásobnú výšku daňového bonusu a zároveň aj jeho znásobenie pri raste počtu detí zaviedli v susedných krajinách a tiež vo viacerých krajinách Európskej únie. "V Poľsku sa napríklad za tretie dieťa rodičom znižuje daň o takmer 500 eur ročne, v Českej republike o takmer 1000 eur ročne, v Rakúsku od budúceho roka za každé dieťa o 1500 eur. Na Slovensku je to iba necelých 260 eur. Ak sa však Slovensku ekonomicky darí, majú to rodiny s deťmi pocítiť v prvom rade," vysvetľuje Verešová.



Rodiny si u nás podľa nej môžu dovoliť o jedno dieťa menej, ako by chceli, a priemerná plodnosť na jednu ženu sa pohybuje pod kritickou hranicou 1,5 dieťaťa. "Rastúci daňový bonus by znamenal dvojnásobnú daňovú úľavu na druhé dieťa a trojnásobnú na tretie a ďalšie dieťa. Na tretie dieťa by sa tak v budúcom roku dostal na zhruba 800 eur ročne, čo je stále menej ako v Česku. Rodiny by to však povzbudilo nebáť sa mať viac detí, pretože by sa na ich príchod viazali aj vyššie daňové úľavy pre zamestnaných rodičov," dodala Verešová.