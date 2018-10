Pracujúci by si tak mohli zvoliť, či chcú dlhšie pracovať, a teda dostávať dôchodok kratšie obdobie, ale vo väčšej výške, alebo naopak, dlhšie, ale v menšej výške.

Bratislava 6. októbra (TASR) - Opoziční poslanci SaS chcú umožniť ľuďom skorší odchod do predčasného dôchodku. Navrhujú to v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili do parlamentu. Ten by sa ňou mal zaoberať už na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje 16. októbra.



Poslanci navrhujú upraviť definíciu nároku na predčasný starobný dôchodok, ako aj upraviť obdobie, kedy môže Sociálna poisťovňa na základe žiadosti sporiteľa zadať pokyn na vydanie certifikátu o sume na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.



"Podľa platnej legislatívy je dôchodkový vek naviazaný na očakávanú dĺžku života, pričom predčasný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového vek," priblížili poslanci.



Očakáva sa, že v roku 2038 bude dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, čo by znamenalo, že predčasný starobný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr vo veku 63 rokov. Poslanci však novelou chcú predísť neprimeranému pracovnému zaťaženiu vybraných skupín pracujúcich. "Navrhujeme, aby každý sporiteľ, ktorý splní zákonné podmienky, mal nárok na priznanie predčasného dôchodku už od veku 60 rokov, pri adekvátnom znížení výšky dôchodku," uvádza sa v novele zákona.



Pracujúci by si tak mohli zvoliť, či chcú dlhšie pracovať, a teda dostávať dôchodok kratšie obdobie, ale vo väčšej výške, alebo naopak, dlhšie, ale v menšej výške. "Jedna zo súčasných podmienok pre priznanie predčasného dôchodku, aby vypočítaný predčasný dôchodok predstavoval najmenej 1,2-násobok životného minima, je postačujúca aj po predĺžení obdobia možného odchodu do predčasného dôchodku," tvrdia poslanci s tým, že mechanizmus výpočtu výšky dôchodku pri priznaní predčasného dôchodku je aplikovateľný aj pri predĺžení možnej doby poberania predčasného dôchodku, a preto ho nie je potrebné meniť.