Slováci si stále viac uvedomujú dôležitosť sporenia na dôchodok

V roku 2017 dosiahol priemerný vek obyvateľov Slovenska 40,59 roka. Zároveň sa postupne znižuje počet narodených detí, pretože žien vo veku 15 až 49 rokov je z roka na rok stále menej.

Bratislava 20. mája (TASR) - So zvyšovaním priemerného veku obyvateľstva a klesajúcou pôrodnosťou na Slovensku rastie počet ľudí v postproduktívnom veku. Zároveň sa Slováci čoraz menej spoliehajú len na dôchodok od štátu a začínajú si vo väčšej miere sporiť na spokojnú starobu.



V roku 2017 dosiahol priemerný vek obyvateľov Slovenska 40,59 roka. Zároveň sa postupne znižuje počet narodených detí, pretože žien vo veku 15 až 49 rokov je z roka na rok stále menej. Píše sa to v publikácii Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska z dielne Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumného demografického centra.



Hroziaca demografická kríza postupne mení zmýšľanie Slovákov, pokiaľ ide o ich budúce príjmy v dôchodkovom veku. Správajú sa zodpovednejšie a viac využívajú možnosť vytvárať si, okrem povinných platieb do priebežne financovaného systému dôchodkového zabezpečenia, aj vlastné rezervy prostredníctvom dobrovoľného sporenia na dôchodok. To, že záujem o 3. pilier stúpa, dokazuje i fakt, že počet nových zmlúv na slovenskom trhu vzrástol o 24 %, v porovnaní s prvými kvartálmi 2017 a 2018.



Zvýšiť si životnú úroveň v penzijnom veku je možné dobrovoľným vstupom do 2., ako aj 3. piliera. Vstupom do 2. piliera sa povinné odvody na dôchodkové sporenie v celkovej výške 18 % rozdelia na dve časti a sporiteľ si do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) odvádza v súčasnosti 4,5 % z odvedených prostriedkov. Naopak, v doplnkovom dôchodkovom sporení si účastník môže aktívne určovať výšku svojho príspevku a v mnohých prípadoch využiť aj príspevok zamestnávateľa, čiže má časť peňazí, takpovediac, zadarmo. Pre zamestnanca prináša príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vyšší efekt ako zvýšenie mzdy, nakoľko príspevok na 3. pilier nepodlieha všetkým odvodom ako mzda. Navyše si účastník môže zvoliť fondy, v ktorých chce svoje úspory zhodnocovať a nasporené prostriedky sú v prípade jeho úmrtia predmetom dedenia, alebo pripadnú účastníkom vopred určenej oprávnenej osobe.



"Nárast sporiteľov v 3. pilieri evidujeme rovnako u nás v NN Tatry – Sympatia, ako aj na celom slovenskom trhu. Záujem o doplnkové dôchodkové sporenie vnímame zo strany zamestnancov aj zamestnávateľov, pretože DDS je v súčasnosti jedným z kľúčových benefitov najmä u zamestnávateľov so zahraničným kapitálom a atraktívny je predovšetkým pre vekovú skupinu nad 30 rokov," zdôrazňuje Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodcovských spoločností (ADDS) a člen predstavenstva NN Tatry – Sympatia.



Podľa neho je však na Slovensku stále potrebné zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva a začať so vzdelávaním ideálne už od základnej školy. "Mladý človek by mal do produktívneho veku vstupovať s presvedčením, že je dôležité myslieť na svoju budúcnosť a mať ju vo svojich rukách," uzatvára Višňovský.