V budúcom roku sa má vek odchodu do dôchodku predĺžiť o 63 dní

Vek odchodu do dôchodku sa každoročne predlžuje o určený počet dní, ktorý sa stanovuje v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy.

Bratislava 27. júna (TASR) - Od 1. januára budúceho roka sa má na Slovensku zvýšiť vek odchodu do dôchodku o 63 dní. Od roku 2019 tak bude dôchodkový vek predstavovať 62 rokov a 202 dní. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Vek odchodu do dôchodku sa každoročne predlžuje o určený počet dní, ktorý sa stanovuje v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy, a to na základe údajov Štatistického úradu SR. Pre tento rok je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti dôchodkovému veku 62 rokov a 76 dní, ktorý bol platný pre rok 2017, sa dôchodkový vek v tomto roku predĺžil o 63 dní.



Podľa ministerstva práce bude celkový vplyv predĺženia veku odchodu do dôchodku na rozpočet verejnej správy v budúcom roku pozitívny. Dôvodom je, že sa predpokladajú nižšie výdavky na výplatu novopriznaných dôchodkových dávok v porovnaní so súčasným stavom.



Podľa odhadov ministerstva práce by sa malo predĺženie veku odchodu do dôchodku v budúcom roku dotknúť približne 36.500 ľudí. Neskorším odchodom sa podľa rezortu zníži príjem týchto ľudí zo Sociálnej poisťovne v budúcom roku v priemere o 1031 eur. "Poistenci, ktorí odídu do dôchodku v roku 2019, však strávia v priemere na dôchodku rovnaké obdobie ako poistenci, ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2015 až 2018 a teda im bude vyplatený v priemere ten istý počet dôchodkov," tvrdí ministerstvo.