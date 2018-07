Väčšina ľudí v 2. pilieri si stále sporí v dlhopisových fondoch

A to aj napriek tomu, že úspory sa vlani lepšie zhodnocovali v indexových negarantovaných fondoch.

Bratislava 15. júla (TASR) - Väčšina ľudí na Slovensku si naďalej v rámci druhého piliera sporí v dlhopisových garantovaných fondoch. A to aj napriek tomu, že úspory sa vlani lepšie zhodnocovali v indexových negarantovaných fondoch. Vyplýva to zo správy rezortu práce o sociálnej situácii obyvateľstva za minulý rok, ktorú prerokovala vláda.



Z hľadiska percentuálnych podielov v jednotlivých dôchodkových fondoch bolo najviac majetku v dlhopisových garantovaných fondoch, a to 79,49 %, v zmiešaných fondoch bolo 0,98 %, v akciových 11,69 % a v indexových negarantovaných fondoch majetok predstavoval 7,84 %. "Priemerné ročné zhodnotenie takmer všetkých typov fondov vlani oproti roku 2016 kleslo. Mierny nárast možno vidieť v prípade zmiešaných fondov, ale aj napriek tomu priemerné ročné zhodnotenie indexových negarantovaných dôchodkových fondov v roku 2017, rovnako ako v roku 2016, prevyšovalo priemerné ročné zhodnotenie vo všetkých ostatných typoch dôchodkových fondov," uvádza sa v materiáli.



Dlhopisové garantované fondy dosiahli vlani ročné zhodnotenie na úrovni 1,08 %, pričom negarantované indexové fondy dosiahli 6,73 %, akciové negarantované 6,26 % a zmiešané negarantované fondy 5,49 %.



Ku koncu minulého roka bolo v druhom pilieri celkovo 1,43 milióna sporiteľov. Z hľadiska vekovej štruktúry mali v systéme starobného dôchodkového sporenia najväčšie zastúpenie ľudia vo veku od 31 do 40 rokov, a to približne 40 % z celkového počtu sporiteľov.



Vlani uzatvorilo aspoň jednu zmluvu o vyplácaní dôchodku z druhého piliera 487 sporiteľov. Aspoň raz o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia vlani požiadalo 1227 sporiteľov. Poisťovne pritom vytvorili ponukové listy 1157 ľuďom.



Zmluvy o vyplácaní dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia bolo možné v vlani uzatvoriť v troch poisťovniach, a to v Allianz - Slovenskej poisťovni, v Generali a v poisťovni Union. Dohodu o vyplácaní dôchodku tzv. programovým výberom mohli sporitelia uzatvoriť v každej zo šiestich existujúcich dôchodkových správcovských spoločností. Medzi poisťovňami v počte uzatvorených zmlúv jasne viedla poisťovňa Union, kde bolo uzatvorených 329 zmlúv, za ňou bola poisťovňa Generali s 86 zmluvami a nakoniec poisťovňa Allianz so 16 zmluvami.



Najpopulárnejším z poistných produktov bol v minulom roku doživotný dôchodok bez pozostalostného krytia a bez zvyšovania, ktorý začalo poberať 247 sporiteľov, teda 51 % sporiteľov s aspoň jednou uzatvorenou zmluvou. Priemerná výška tohto doživotného dôchodku, ktorý začali poisťovne vlani vyplácať, dosiahla 24,58 eura.



Možnosť rozdelenia nasporenej sumy na doživotný dôchodok a na programový výber dostalo 64 sporiteľov, čo je len 6 % z celkového počtu sporiteľov, ktorým boli vyhotovené ponuky dôchodkov. Ponuku dôchodku pre sporiteľov s malou nasporenou sumou dostalo 214 sporiteľov, teda 18 % zo všetkých sporiteľov. Zvyšných 879 sporiteľov dostalo ponuku iba na doživotný dôchodok bez možnosti programového výberu. Sporitelia si v roku 2017 vybrali z ponúk a uzatvorili zmluvu približne v 42 % prípadov.



V priebehu vlaňajška sa 351 sporiteľom začal vyplácať iba doživotný dôchodok, pričom dvaja z týchto sporiteľov mali možnosť použiť časť nasporenej sumy aj na programový výber, avšak ju nevyužili, 123 sporiteľom sa začal vyplácať dôchodok v režime "malej nasporenej sumy" a 13 sporiteľom sa začal vyplácať doživotný dôchodok a súčasne sa im vyplatil jednorazovo programový výber alebo začali poberať dočasný dôchodok vyplácaný 5 alebo 10 rokov.