VIDEO: Veľtrh práce Job Expo v Nitre ponúka 28.000 pracovných miest

Nitra 26. apríla (TASR) – Celkovo 28.000 voľných pracovných miest ponúka 223 slovenských i zahraničných vystavovateľov na veľtrhu práce Job Expo 2018, ktorý sa začal vo štvrtok na nitrianskom výstavisku. Uchádzačov o prácu oslovuje 171 slovenských zamestnávateľov s ponukou vyše 13.300 pracovných miest, 52 zahraničných zamestnávateľov s ponukou takmer 2200 pracovných miest a približne 12.000 voľných pracovných miest tvorí ponuka pracovných portálov. Súčasťou podujatia je aj 20. medzinárodná burza práce European Job Days 2018 a 26. ročník celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2018.



Tohtoročný ôsmy ročník veľtrhu organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). „Zabezpečili sme 72 autobusov, ktoré dovezú na veľtrh ľudí z celého Slovenska, ktorí majú záujem o prácu, no majú namáhavo zabezpečenú dopravu na veľtrh. Záujemcom o prácu z okolitých krajov, ktorí majú prístup na veľtrh verejnou dopravou, preplácame v plnej výške cestovné,“ povedal generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter oceňuje, že zamestnávatelia ponúkajú na veľtrhu prácu ľuďom od najnižšej požadovanej kvalifikácie až po vysokoodborné technické profesie.



Minister práce považuje za dôležité, že do nového zákona o odbornom vzdelávaní sa dostala problematika súvisiaca s prognózami, ktoré ústredie práce i ministerstvo pravidelne realizujú. „Vyhodnotíme nahlásené voľné pracovné miesta a zároveň aj za predchádzajúce obdobia uplatnenie sa absolventov jednotlivých škôl na trhu práce. Vyšším územným celkom dáme ucelený obraz o reálnych potrebách trhu práce pre potreby vzdelávania. Túto prognózu budú musieť samosprávne kraje viac akceptovať,“ povedal Richter.







Ďalšia vec, ktorá v zákone pribudla, je podľa jeho slov sledovanie uplatnenia absolventov v praxi. „Následne vyhodnotíme, či sa absolvent uplatnil vo vyštudovanom odbore na trhu práce. Budeme tak vedieť jasne zhodnotiť úspešnosť škôl a objektívne budeme vedieť povedať, či je vhodné zaraďovať niektoré študijné odbory do vzdelávania,“ skonštatoval Richter.



Podľa Valentoviča úrady práce podobné aktivity realizovali aj doteraz, len neboli explicitne podporené v legislatíve a zákone. „Prostredníctvom úradov práce sme krajským samosprávam posielali prognózy a následne sme na spoločných rokovaniach na úrovniach krajov dávali spätnú väzbu stredným školám a zamestnávateľom. Stávalo sa nám totiž, že určité profesie boli zamestnávateľmi určené ako požadované, dokonca v tom danom kraji odborné školy aj v dostatočnom počte učili žiakov v týchto profesiách, napriek tomu končili absolventi v evidencii nezamestnaných. Bolo treba dať dokopy zamestnávateľov so školami, aby si určili, ako treba zmeniť nastavenie odboru tak, aby sa absolventi uplatnili v praxi,“ skonštatoval Valentovič.