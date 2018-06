Záujem o brigády klesá, problémy nájsť ľudí hlási najmä agrorezort

Neplnoletí študenti hľadajú možnosť prázdninového zárobku predovšetkým v službách, obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii.

Bratislava 3. júna (TASR) - Firmy na Slovensku nemajú už problém len s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj s brigádnikmi. Záujem o mimosezónne i letné privyrobenie si klesá. A to aj napriek tomu, že rekordne nízka nezamestnanosť sa podpísala pod plošný rast miezd. Upozorňuje na to personálna agentúra Grafton Slovakia.



"Kedysi často nastupovali na brigády kandidáti, ktorým sa nedarilo nájsť si prácu na hlavný pracovný pomer. Situáciu však momentálne komplikuje veľmi nízka nezamestnanosť, ktorá spôsobila pokles počtu uchádzačov o letné brigády a sezónne práce," potvrdzuje marketingová manažérka Graftonu pre Českú republiku a Slovensko Jitka Součková. Záujem o brigády pritom klesá nielen medzi študentmi, ale aj u dôchodcov.



Najviac brigádnických pozícií je k dispozícii vo výrobe, logistických a zákazníckych centrách a obchode. "Brigádnici zväčša nestoja o manuálnu prácu. Ponúkaných pozícií je pritom v tejto oblasti neporovnateľne viac a ich ohodnotenie sa príliš nelíši od administratívy. Ak už záujemcovia vezmú manuálnu brigádu, preferujú pozície bez zmenovej prevádzky, a to napriek tomu, že za nočnú či víkendovú prácu môžu získať výrazné príplatky," priblížila Součková.



Menší záujem o manuálne brigády je podľa nej aj preto, že firmy v čoraz väčšej miere umožňujú študentom platené stáže v nimi študovanom odbore a takéto pôsobenie je cenným prínosom pre profesijný životopis. "Motivácia pre brigádu na robotníckej pozícii je teda čoraz menšia," dopĺňa Součková.



Problémy nájsť brigádnikov pritom majú firmy najmä pri sezónnych prácach v agrorezorte. "Príležitostí v iných odvetviach je viac ako v minulosti, preto brigády v poľnohospodárstve strácajú na príťažlivosti. Historicky platí, že príjmy v tomto sektore nepatria k najatraktívnejším, pričom sú spojené s pomerne namáhavou manuálnou prácou," vysvetľuje Součková.



Neplnoletí študenti hľadajú možnosť prázdninového zárobku predovšetkým v službách, obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii alebo vo výrobných firmách, ale len v nezmenovej prevádzke a s jednoduchými manuálnymi prácami. Brigády si zväčša koncipujú na jeden prázdninový mesiac.



Naopak, študenti vysokých škôl vyhľadávajú dlhodobé brigády trvajúce dokonca aj počas semestrov. Aj z tohto dôvodu často brigádujú v mieste štúdia, nie trvalého bydliska.



K aktuálnym trendom pri brigádach patria rôzne skrátené úväzky či práce vhodné ako doplnok k materskej dovolenke. Firmy umožňujú zvoliť si pracovné dni, prípadne čerpať krátkodobé voľno. Žiadané sú však aj nadčasy. Pribúdajú brigády v oblasti účtovníctva, spracovávania podkladov pre fakturáciu či nahrávania dát do informačných systémov. "Údaje z ostatného obdobia ukazujú, že v Bratislave sa hodinová mzda pri brigádach všeobecne začína na sume 4,5 eura, vo výrobe je to približne o 50 centov viac. Zhodne zhruba o jedno euro oproti metropole sú tieto sumy nižšie v Nitre. V gastronómii v Košiciach je brigádnicky príjem od 3 eur do 3,5 eura na hodinu," dodáva Součková. Len na porovnanie, v Prahe na niektorých brigádnických pozíciách momentálne atakuje hodinová mzda úroveň približne 5,8 eura.