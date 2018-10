Smer-SD rokuje s opozíciou o skoršom odchode žien do dôchodku

Predseda Smeru-SD Robert Fico pritom ešte v piatok (12.10.) avizoval, že bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý má umožniť ženám odchod do dôchodku skôr za výchovu detí.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Parlamentný sociálny výbor o návrhu ústavného zastropovania dôchodkového veku v utorok nerokoval, nebol totiž uznášaniaschopný. Na rokovanie sa nedostavili opoziční poslanci a ani dvaja poslanci koaličného Smeru-SD. Predseda Smeru-SD Robert Fico pritom ešte v piatok (12.10.) avizoval, že bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý má umožniť ženám odchod do dôchodku skôr za výchovu detí.



"Nie je to také dôležité, lebo finálne sa rozhoduje v pléne. Stále sa rokuje a diskutuje s opozičnými stranami," priblížil pre TASR poslanec Erik Tomáš. Fico koncom minulého týždňa avizoval, že do Ústavy SR by sa v prípade žien mala dostať formulácia, že "štát podporuje rodinu a rodičovstvo primeraným znížením maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe", pričom podrobnosti má stanoviť zákon.



Táto všeobecná formulácia však podľa Tomáša už "pravdepodobne nie je v hre". "Hnutie Sme rodina a OĽaNO všeobecnú formuláciu v Ústave SR k ženám starajúcim sa o dieťa odmietli. Mám pocit, že všetci - Smer-SD, SNS, aj dve hnutia chceme to isté, úľavy alebo zníženie dôchodkového veku pre ženy, alebo pre rodiča, starajúceho sa o dieťa. Stále mám nádej, že ak chceme všetci to isté, tak by sme mali dospieť k dohode," myslí si Tomáš. Preto pevne verí, že kým príde tento návrh ústavného zákona v pléne na rad na prerokovanie, strany sa dohodnú. "Určitým optimizmom nás napĺňa 93 hlasov z prvého čítania, ale všetko je v rukách poslancov," doplnil Tomáš.



V prípade diskusie s opozíciou tak strana Smer-SD bude musieť pri zvýhodnení žien, resp. rodiča starajúceho sa o dieťa, hľadať pravdepodobne iné riešenie, aby boli pravidlá skoršieho odchodu do dôchodku konkrétnejšie. Predseda Smeru-SD však minulý týždeň tiež zopakoval, že ak zmena ústavy neprejde, jeho strana podporí iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda na zastropovanie dôchodkového veku.



Poslanci Smeru-SD navrhujú dať do ústavy formuláciu, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe".



Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Poslanci navrhujú zakotviť ústavnú garanciu zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda. "Ide o základný nástroj zabezpečenia, aby zamestnanec mal garantovanú najnižšiu úroveň odmeny za vykonanú prácu v súvislosti s jeho právom na odmenu, ktorá mu zabezpečí dôstojnú životnú úroveň," zdôvodňujú poslanci Smeru-SD. Podrobnosti o spôsobe úpravy minimálnej mzdy a kritériách, na základe ktorých má dôjsť k úprave minimálnej mzdy, ustanoví zákon.