Slovenská obchodná inšpekcia upozornila obce na nepravých kontrolórov

Bratislava 20. októbra (TASR) – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozornila samosprávy, aby si dávali pozor na tzv. odborníkov, ktorí ponúkajú kontrolu zariadení detského ihriska. V prípade, ak nevyužijú ich služby, tvrdia, že samosprávy dostanú pokutu od inšpekcie. Takíto ľudia na to nemajú kompetencie ani vzdelanie. Pre TASR to povedala ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová. Pripomenula, že počas 12 rokov urobili šesť kontrol zariadení detských ihrísk. „Môže to budiť dojem, akoby orgán dozoru bol dohodnutý s nejakými znalcami na trhu. Nie je to pravda," zdôraznila. Obce, ktoré sa počas dlhšieho obdobia informovali, dostali odpoveď, aby si dávali pozor na takýchto poskytovateľov.



Najlepšou odpoveďou na vzniknutú situáciu by bolo zavedenie vstupných a celoročných kontrol ihrísk zo zákona. „Pri vstupnej kontrole by to bola prvom rade autorizovaná osoba akreditovaná Slovensku národnou akreditačnou službou pri uvedení ihriska do prevádzky a pri následných kontrolách technici, ktorých zaučí autorizovaná osoba a absolvujú skúšky," uviedla Machútová.



Samosprávy sa však zároveň pýtali, aké podmienky má spĺňať detské ihrisko a aký je postup pri inštalácii. „Sme radi, že sa téma za roky aspoň spopularizovala. Prevádzkovatelia začínajú majú chuť niečo urobiť z vlastnej iniciatívy. Stačí sa pravidelne starať, aby si jednotlivé zariadenia zachovávali na ihrisku bezpečnosť," konštatovala s tým, že dostali informácie o normách.



Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka ide zrejme o snahu hľadať biznis so samosprávami, tie sú stále viac opatrné na takéto čudné ponuky. Z prieskumu združenia vyplýva, že takmer 80 % samospráv má na území verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská. Samosprávy si uvedomujú kompromis medzi počtom ihrísk, bezpečnosťou jednotlivých hracích prvkov a obmedzenými výdavkami. „Aj preto vidíme, že prehodnocujú počet detských ihrísk a ich lokalizáciu tak, aby sa sústredili na kvalitu a bezpečnosť, a nie na počet a nevyužiteľnosť," uzavrel hovorca ZMOS.