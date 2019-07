Sólymos: Na zákaz predaja igelitových tašiek treba ísť postupne

V novele zákona o odpadoch pribudla definícia mikroténových vreciek, aby mohli byť zo zákazu z hygienických dôvodov vyňaté. Novelu chce rezort vláde predložiť v auguste.

Bratislava 24. júla (TASR) - Zákaz predaja jednorazových igelitových tašiek, ktorý od júla platí napríklad na Novom Zélande, by mohol byť raz realitou aj na Slovensku. V rozhovore pre TASR to potvrdil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), podľa ktorého k tomu rezort postupne smeruje.



"Všetko musí mať svoju postupnosť. Pred dvoma rokmi sme igelitové tašky spoplatnili, v súčasnosti vytvárame predpoklady na zákaz," priblížil minister. V novele zákona o odpadoch napríklad pribudla definícia mikroténových vreciek, aby mohli byť zo zákazu z hygienických dôvodov vyňaté. Novelu chce rezort vláde predložiť v auguste.



Na zákaz igelitových tašiek je už podľa ministra lepšie pripravená aj spoločnosť. "Keď sme zaviedli spoplatnenie igelitových tašiek, opoziční poslanci hovorili, že to nebude mať význam. Odvtedy sa však Slovensko v spotrebe igelitových tašiek posunulo z viac ako 400 na 160 kusov na osobu ročne. Európsky priemer je pritom 200. Ľudia na Slovensku začali jednoznačne od používania igelitových tašiek upúšťať," konštatoval.



O presnom termíne minister zatiaľ nehovorí. "Ja si myslím, že sme veľmi blízko tomu, aby sme to zaviedli," zhodnotil s tým, že Slovensko je zase popredu v iných environmentálnych opatreniach. "Budeme prví v strednej Európe, ktorí zavedú zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Medzi prvými v EÚ tiež zakážeme používanie jednorazových plastových výrobkov," pripomenul.