SOPK diskutovala s premiérom o zrušení protikrízových opatrení

Na stretnutí sa diskutovalo aj o konečnej cene energií, najmä elektrickej energie pre firmy.

Bratislava 2. mája (TASR) - Podnikateľské prostredie, ceny energií či vzdelávanie - to boli témy, o ktorých hovorili na stredajšom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Išlo o prvé rokovanie SOPK s novým premiérom.



V rámci podnikateľského prostredia diskutovali predstavitelia SOPK predovšetkým o výške daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov, ktoré je vyššie ako v iných krajinách V4, alebo v mnohých krajinách EÚ. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka sa diskutovalo najmä o tom, že mnohé opatrenia, ktoré sa prijali v roku 2008 ako protikrízové, trvajú doteraz. Napriek tomu, že sa ekonomike darí.



Hlavným problémom sú podľa neho napríklad mimoriadne odvody, na ktoré vtedy pristúpili najmä finančné inštitúcie. "Ale bol jasný záväzok vlády, že po skončení krízového stavu budú odstránené. Nestalo sa tak," priblížil Mihók. Zároveň aj dane z príjmov právnických osôb sa podľa jeho slov nedostali na predkrízovú úroveň, hoci to bolo takisto prisľúbené.



Podľa Mihóka sa SOPK dohodla s premiérom, že mu dá zoznam všetkých protikrízových opatrení, ktoré doteraz platia a vláda sa nimi bude zaoberať.



Na stretnutí sa diskutovalo aj o konečnej cene energií, najmä elektrickej energie pre firmy. Predstavitelia SOPK vidia v tomto smere východisko predovšetkým v znížení toho, čo si štát pridáva k vygenerovanej cene energií výrobcami a distribučnými spoločnosťami. Tam je to totiž podľa Mihóka v rukách štátu, do akej miery bude náklady na obnoviteľné zdroje energií, na uhlie a na jadrový odpad riešiť v rámci svojej vlastnej rozpočtovej politiky.



Čo sa týka vzdelávania, SOPK si myslí, že kompletný systém vzdelávania by mal byť iba v kompetencii ministerstva školstva. To by malo garantovať nadväznosť základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania.



Súčasné "rozbitie" vzdelávania medzi obce, mestá, regióny a napokon ministerstvo školstva, a tiež vlastné pravidlá súkromného školstva neprinášajú podľa Mihóka výsledky, ktoré by zodpovedali požiadavkám trhu práce.



Predstavitelia SOPK upozornili tiež na to, že podpora exportu dosahuje podľa nich na Slovensku nízku úroveň. "Dávame veľmi málo zdrojov na to, aby sme iniciovali väčšiu angažovanosť hlavne malých a stredných firiem na veľtrhoch a výstavách v zahraničí," uviedol Mihók.



Diskutovali tiež o nutnosti rozšírenia počtu vízových centier v rámci Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky, ktoré by pomohli zvýšiť počet turistov z týchto krajín, a tiež aj zlepšiť komunikáciu medzi obchodnými partnermi. Podľa Mihóka bol premiér ústretový a mal veľký záujem pokračovať v komunikácii, dohodli sa tak na ďalšom stretnutí.



Podľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR je ambíciou kabinetu pomáhať podnikateľom a vytvárať pre nich priaznivé prostredie, v ktorom by zamestnávatelia neboli zaťažovaní zbytočnou byrokraciou a mohli sa sústrediť na podnikanie. "Štát musí byť smerom k podnikateľom moderný a priateľský, preto predseda vlády požiadal ministrov, aby prijali opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov," opísali ÚV SR.



Predseda vlády Pellegrini vyzval podľa úradu zamestnávateľov, aby sa zjednotili do silnej organizácie. "Veľmi by som si želal, aby sa na Slovensku podarilo postupne zjednocovať všetky organizácie, ktoré zoskupujú zamestnávateľov," uviedol. Zefektívnilo by to podľa neho aj rokovanie tripartity, keďže rastie počet záujemcov, ktorí by chceli byť súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR.



Slovenská obchodná a priemyselná komora je pritom podľa Úradu vlády SR dôležitým partnerom pre kabinet, podieľa sa na tvorbe zákonov a budovaní zahranično-obchodných a investičných vzťahov.