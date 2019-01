SOPK: Na stretnutí s premiérom sa o obchodných reťazcoch nehovorilo

Jednou z tém bola diskusia týkajúca sa zrušenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Tento odvod schválila vláda v roku 2012 ako jedno z opatrení na zmiernenie následkov krízy.

Bratislava 24. januára (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) potvrdila, že predmetom utorkového (22. 1.) rokovania členov jej predstavenstva a dozornej rady s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) neboli obchodné reťazce. SOPK tak reagovala na kritiku opozičnej strany SaS, podľa ktorej premiér na tomto stretnutí vyhlásil, že osobitný odvod pre vybrané obchodné reťazce by sa mohol zrušiť.



"Jednou z tém bola diskusia týkajúca sa zrušenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Tento odvod schválila vláda v roku 2012 ako jedno z opatrení na zmiernenie následkov krízy," objasnila SOPK. Keďže ekonomika Slovenska je v súčasnosti v dobrej kondícii, komora nevidí dôvod, aby sa toto opatrenie ďalej uplatňovalo. Uvítala by tak zrušenie osobitného odvodu v regulovaných odvetviach. Takéto stanovisko bolo podľa SOPK prezentované aj na stretnutí s premiérom.



Predseda vlády podľa SaS prišiel s názorom, že osobitný odvod pre vybrané obchodné reťazce by sa mohol zrušiť, len krátko po tom, čo ho vládna koalícia aj napriek kritike schválila. Pellegrini však tvrdí, že sa nijakým spôsobom nevyjadril, že je za zrušenie Národnou radou SR nedávno schváleného odvodu pre obchodné reťazce. "Na utorkovom stretnutí so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou hovoril o osobitnom odvode pre regulované odvetvia. Tieto dva odvody spolu nijako nesúvisia a premiér Pellegrini považuje za zarážajúce, že si Richard Sulík a predstavitelia SaS ani len poriadne neprečítajú, k čomu sa predseda vlády vyjadroval, predtým, ako dajú médiám nejaké vyhlásenie," informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.