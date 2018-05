Soros Fund Management investoval 35 miliónov USD do dlhopisov Tesly

Spoločnosť Soros Fund Management LLC získala podiel v hodnote 35 miliónov USD (29,45 milióna eur) v konvertibilných dlhopisoch spoločnosti Tesla, ktoré sú splatné v marci 2019.

New York 16. mája (TASR) - Investorská spoločnosť, ktorú založil a predsedá jej americký miliardár maďarského pôvodu George Soros, investovala v prvých troch mesiacoch tohto roka do dlhopisov spoločnosti Tesla. Poskytla tak významnú podporu automobilke Elona Muska, ktorá vyrába elektromobily.



Spoločnosť Soros Fund Management LLC získala podiel v hodnote 35 miliónov USD (29,45 milióna eur) v konvertibilných dlhopisoch spoločnosti Tesla, ktoré sú splatné v marci 2019. Vyplýva to z údajov americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC). Sorosov hovorca neodpovedal na žiadosti médií o komentár.



Konvertibilné cenné papiere sú hybridné cenné papiere, či už dlhopisy alebo prioritné akcie, ktoré možno vymieňať za vopred určený počet bežných akcií. To skutočne umožňuje, aby sa investor podieľal na zmenách cien akcií, ale s výnosom a väčšou istotou fixného príjmu.



Musk, ktorý je podobne ako Soros miliardár, bol pod tlakom investorov, aby dokázal, že jeho spoločnosť dokáže vyriešiť problémy s výrobou, zastaviť odchod riadiacich pracovníkov a vyriešiť otázky týkajúce sa havárií elektromobilov s autopilotom.



Dlhopisy Tesly sa na konci marca dostali pod silný tlak pre obavy, či je automobilka schopná vyrábať svoj lacnejší sedan Model 3 v plánovanom objeme. K tomu sa pridala havária vozidla s autopilotom a obavy, či je Tesla schopná získať nový kapitál, čo si tiež vybralo svoju daň.



V pondelok (14.5.) povedal Musk zamestnancom, že firma prechádza "dôkladnou reorganizáciou".



Tesla vlastní aj zadlženú spoločnosť SolarCity Corp, ktorá v roku 2016 získala 305 miliónov USD predajom budúcich peňažných tokov na portfólio solárnych projektov. Kúpil ich fond, ktorému radí Soros Fund Management LLC.



Soros tiež v minulosti vlastnil nejaké akcie Tesly, ale minulý rok svoj podiel predal.



(1 EUR = 1,1883 USD)