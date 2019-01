S.Pánis: Ekonomická kríza v tomto roku nepríde

Hlavné riziká, ktoré by mohli ekonomiku v tomto roku ohroziť, budú najmä politické. Od obchodnej vojny medzi USA a Čínou až po populistické kroky viacerých európskych vlád.

Bratislava 16. januára (TASR) - Hoci sa tento rok svetový hospodársky rast spomalí, ekonomická kríza podobná tej z prelomov rokov 2008 a 2009 by nemala prísť. Tri najväčšie ekonomiky sveta – čínska, americká a ekonomika eurozóny – síce spomalia svoj rast, svetové hospodárstvo však bude v roku 2019 ťahať nahor pokračujúci rast rozvojových krajín. Myslí si to analytik J&T Banky na Slovensku Stanislav Pánis.



Ako uviedol v stredu na stretnutí s médiami, hlavné riziká, ktoré by mohli ekonomiku v tomto roku ohroziť, budú najmä politické. Od obchodnej vojny medzi USA a Čínou až po populistické kroky viacerých európskych vlád spolu s nejasnými okolnosťami brexitu. Svetová ekonomika by sa podľa neho mala spomaliť najmä v dôsledku brzdenia americkej ekonomiky, kde vyprchal efekt zníženia daní.



"Pomalšie porastie aj eurozóna, ktorá vrchol cyklu dosiahla už v roku 2017, pri zhoršovaní exportných trhov a pri viacerých politických neistotách na čele s odchodom Británie z Európskej únie. Mínusom pre rozvinuté ekonomiky budú aj menej uvoľnená menová politika a obmedzené výrobné kapacity spolu s nedostatkom pracovných síl," vysvetlil Pánis.



Rozvíjajúce sa trhy si podľa neho udržia svoj takmer päťpercentný rast, pretože dolár sa už zrejme nebude viac posilňovať a Fed pravdepodobne pozastaví zvyšovanie úrokových sadzieb. Výnimkou bude čínska ekonomika, ktorá pribrzdí v dôsledku pokračovania jej transformácie na západný model a v dôsledku boja proti tieňovému bankovníctvu, ako aj pre obchodné protekcionistické opatrenia USA.



Jadrová inflácia v Spojených štátoch a v eurozóne dosiahne v tomto roku nové cyklické maximá pri silnom trhu práce a pri vysokom využití produkčných kapacít, čo už začína limitovať ekonomický rast. Napriek rastu inflácie Fed v polovici budúceho roku v dôsledku spomalenia americkej ekonomiky pravdepodobne zastaví zvyšovanie sadzieb. Celkovo však hlavné svetové centrálne banky urobia prvý krok ku kvantitatívnemu sprísňovaniu, teda k poklesu ich agregátnej súvahy, predpovedá Pánis.



"Nezdieľame teda názor o skorej americkej či európskej recesii napriek tomu, že sa svet nachádza v neskorej fáze hospodárskeho cyklu, ktorý by mal byť meraný expanziou v USA, najdlhším v histórii. Súčasná úroveň spotreby, investícií, sily trhu práce, ako aj prieskumy dôvery príchod recesie nenaznačujú," uzatvára analytik.