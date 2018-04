SPF sa bude zaoberať založením registra žiadostí o nájom pozemkov

Tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová vyzvala, aby MPRV SR založilo centrálny register žiadostí o nájomných pozemkoch v správe SPF s uvedením vlastníckeho vzťahu.

Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) sa bude zaoberať požiadavkou zriadenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov. TASR o tom informoval hovorca SPF Martin Kormoš.



Tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová vyzvala, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR založilo centrálny register žiadostí o nájomných pozemkoch v správe SPF s uvedením vlastníckeho vzťahu. "Fond sa bude požiadavkou zriadenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov zaoberať a v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva vyhodnotí jej opodstatnenosť," uviedol hovorca SPF.



Kormoš pripomenul, že SPF od novembra 2017 spustil projekt centrálnej podateľne, v rámci ktorej sú všetky žiadosti evidované na generálnom riaditeľstve SPF, bez ohľadu na to, či sú adresované na centrálu do Bratislavy, alebo na príslušný regionálny odbor.



SPF zverejňuje taxatívny výpočet informácií týkajúcich sa svojej činnosti, ide najmä o uzatvárané zmluvy, údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné podľa reštitučných predpisov. SPF na svojom webe taktiež zverejňuje zoznam tzv. mladých farmárov, ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov SPF, a to podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu.



Nad rámec zákonnej povinnosti SPF podľa slov Kormoša od roku 2012 na svojej internetovej stránke zverejňuje všetky návrhy právnych aktov 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu s možnosťou námietkovania. "Námietku ku konkrétnemu návrhu nájomnej zmluvy teda môže podať ktokoľvek počas celej doby zverejnenia," doplnil Kormoš.