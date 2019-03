Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy s firmou Agro Porúbka

Správu aktualizujeme.

Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončuje nájomné vzťahy so spoločnosťou Agro Porúbka. Ide o firmu, ktorej spoločníčkou je bývalá poslankyňa za stranu Smer-SD Ľubica Rošková. Médiá o tom vo štvrtok informoval hovorca SPF Martin Kormoš.



Ide o ďalšie ukončenie nájomnej zmluvy v priebehu krátkeho obdobia. V septembri 2018 fond ukončil nájomný vzťah so spoločnosťou Patrika Šuchtu I. P. Construct.



"Na základe žiadosti nájomcu, ktorá bola SPF doručená 30. januára 2019, fond pripravil dohody o ukončení nájomných zmlúv. Nájomca vo svojej žiadosti uviedol, že prestal vykonávať poľnohospodársku činnosť a nemá dostatok finančných prostriedkov na obhospodarovanie prenajatej pôdy. Za týchto okolností nemožno pokračovať v žiadnom nájomnom vzťahu s uvedenou firmou," vysvetlila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.



Predmetom ukončovaných nájomných zmlúv so spoločnosťou Agro Porúbka sú pozemky v správe a nakladaní fondu, ktoré sa nachádzajú v okresoch Sobrance a Michalovce s celkovou výmerou takmer 350 hektárov. Spoločnosť Agro Porúbka sama deklarovala ukončenie poľnohospodárskej činnosti, čo je základná povinnosť nájomcu zakotvená v každej nájomnej zmluve so Slovenským pozemkovým fondom. "Ak takýto zmluvný partner fondu sám nepožiada o ukončenie nájomnej zmluvy, alebo nepodpíše pripravenú dohodu o ukončení, nájomný vzťah môže SPF ukončiť aj jednostranne,“ zdôraznila generálna riaditeľka.