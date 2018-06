Spišská Belá získa dotáciu na zriadenie odborných učební na školách

Primátor mesta Štefan Bieľak informoval, že samospráva bola úspešná v žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v rámci výzvy.

Spišská Belá 18. júna (TASR) - Mesto Spišská Belá získa dotáciu 340.000 eur na zriadenie odborných učební na oboch tamojších základných školách (ZŠ). Primátor mesta Štefan Bieľak informoval, že samospráva bola úspešná v žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v rámci výzvy "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách".



V rámci Prešovského kraja predložili dohromady 98 projektov v hodnote viac ako 9,6 milióna eur. Po ich vyhodnotení bolo schválených 67 projektov za takmer 7,4 milióna eur. "Medzi schválenými projektmi sú aj oba z nášho mesta. Uvedené zámery sme predložili ešte v roku 2017, avšak proces ich hodnotenia trval až do konca mája tohto roka," uviedol Bieľak s tým, že súhrnne mesto získa pre obe školy viac ako 340.00 eur a z vlastného rozpočtu samospráva prispeje sumou takmer 18.000 eur. Konečné sumy budú známe po vyhodnotení verejného obstarávania.



V prípade projektu ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej sa zrealizujú učebňa na technické práce, biologicko-chemická, fyzikálna a učebňa informatiky. "Celkové náklady tohto projektu boli schválené vo výške viac ako 183.000 eur, pričom mesto získa finančný príspevok z EÚ a štátneho rozpočtu na úrovni cez 174.000 eur," doplnil primátor. V prípade ZŠ J. M. Petzvala sa okrem fyzikálnej zrealizujú rovnaké učebne ako na ZŠ M. R. Štefánika, pribudne však trieda na výučbu slovenčiny a cudzích jazykov a tiež školská knižnica. Celkové náklady tohto projektu boli schválené vo výške takmer 175.000 eur.



"Financie z vyššie uvedených projektov sú určené na vybavenie spomínaných odborných učební a k nim bude potrebné pripočítať aj náklady na prípadné stavebno-technické úpravy. V tomto smere však budú musieť prispieť aj samotné školy zo svojich rozpočtov. Realizácia oboch projektov by mala trvať do leta budúceho roka," uzavrel Bieľak.