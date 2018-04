Plynári: Zimná spotreba plynu bola porovnateľná s minulým obdobím

Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu zdôraznil, že extrémne chladné počasie zo začiatku roka 2017 tohtoročný január nepriniesol.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Zimná spotreba zemného plynu počas uplynulej zimy bola porovnateľná s predchádzajúcim obdobím. Informoval o tom Ján Klepáč, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).



Zimné obdobie 2017/2018 bolo podľa neho teplotne miernejšie ako pred rokom, spotrebu zemného plynu však medziročne výraznejšie neovplyvnilo. Po predchádzajúcej silnej zime s priemernými teplotami na úrovni okolo jedného stupňa Celzia nad nulou, ktorá spôsobila zvýšenie spotreby energií na vykurovanie, Slovensko zažilo v tomto roku pocitovo miernejšiu zimu. Teploty síce neboli také extrémne, ale chladnejšie počasie túto zimu pretrvávalo o niečo dlhšie ako vlani.



Zdôraznil, že extrémne chladné počasie zo začiatku roka 2017 tohtoročný január nepriniesol. "Priemerná teplota sa pohybovala na úrovni 1,8 stupňa Celzia oproti mínus 7,8 stupňa Celzia v januári 2017. Naopak, február bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom chladnejší o 3,2 stupňa Celzia a marec dokonca o 5,1 stupňa Celzia, čo malo vplyv na zvýšenú spotrebu zemného plynu a predĺženie zimného obdobia. Začiatok apríla bol tiež chladnejší ako minulý rok. Objem distribuovaného zemného plynu na Slovensku bol teda na podobnej úrovni ako v rovnakom období posledných rokov," uviedol.



Dlhšie zimné, a teda aj vykurovacie obdobie tak podľa Klepáča zmiernilo prognózy zo začiatku marca o nižších zimných spotrebách zemného plynu. "Ak vezmeme do úvahy fakt, že ceny za dodávku plynu sa v roku 2017 a 2018 nezmenili, domácnosti môžu v prípade porovnateľnej spotreby očakávať podobnú výšku výdavkov na dodávku plynu," upozornil.



"Radi konštatujeme, že slovenské prepravné, distribučné a uskladňovacie kapacity pracovali bezpečne a spoľahlivo, výsledkom bolo plynulé a bezproblémové zásobovanie Slovenska zemným plynom," zdôraznil.



Nižšie teploty a predĺžené vykurovacie obdobie však podľa neho so sebou priniesli okrem spotreby zemného plynu, ktorý nezamoruje ovzdušie prachovými časticami, aj dlhodobejšie vykurovanie uhlím a biomasou, čo malo za následok zhoršenie smogovej situácie na Slovensku.



Upozornil, že podľa medializovaných informácií Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal 23. januára 2018 až do odvolania výstrahu pred nebezpečným smogovým ovzduším. V ohrození bola predovšetkým Jelšava, ale upozornenie platilo aj pre Martin a Vrútky. Podľa SHMÚ boli v deň pred výstrahou na niektorých staniciach priemerné denné hodnoty PM10 nad 50 mikrogramov na meter kubický (µg/m3). Táto hodnota nesmie byť prekročená na jednotlivej stanici viac ako 35-krát v kalendárnom roku. Príčinou smogovej situácie sú podľa SHMÚ vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, ako aj nepriaznivé rozptylové podmienky pre polohu v horskej doline.



"Hrozbu karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní uhlia a dreva tak aspoň čiastočne zmierňujú vykurovacie systémy na báze zemného plynu, ktoré sú nielen užívateľsky komfortné, dostupné a ekonomicky výhodné, ale hlavne nezhoršujú kvalitu ovzdušia. Intenzívnejšie a dlhodobejšie využívanie zemného plynu v zimnom období je preto pozitívnym javom v oblasti ochrany životného prostredia a príspevkom k zmierneniu zdravotných komplikácií smogom ohrozovaných obyvateľov Slovenska," dodal Klepáč.