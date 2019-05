Spojené štáty zmiernili na tri mesiace obmedzenia voči Huawei

Zmiernenie obmedzení by malo podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa poskytnúť telekomunikačným operátorom dostatočný čas na pozmenenie aktivít.

Washington 21. mája (TASR) - Americká vláda dočasne zmiernila obmedzenia pre čínsky technologický koncern Huawei Technologies, ktoré zaviedla minulý týždeň. Cieľom je minimalizovať problémy, ktoré by reštrikcie mohli spôsobiť zákazníkom firmy.



Ako uviedla agentúra Reuters, americké ministerstvo obchodu prostredníctvom dočasnej licencie umožní čínskej spoločnosti naďalej nakupovať americké produkty určené na zabezpečenie prevádzky súčasných sietí a na softvérové aktualizácie pre existujúce telefóny od Huawei. Dočasná licencia platí do 19. augusta. Nových výrobkov Huawei sa však zmiernenie reštrikcií netýka.



Zmiernenie obmedzení by malo podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa poskytnúť telekomunikačným operátorom dostatočný čas na pozmenenie aktivít. Je však zároveň možné, že ministerstvo výnimku po 19. auguste predĺži.



Americká vláda vo štvrtok (16. 5.) zaradila Huawei na čierny zoznam spoločností, ktorým je zakázané predávať kľúčové technológie a komponenty bez povolenia úradov. Teraz síce poskytla výnimku, ale nie pre nové výrobky od čínskej firmy a je vysoko pravdepodobné, že americké spoločnosti súhlas s vývozom komponentov pre nové produkty Huawei nedostanú. Washington oznámil, že Huawei na čierny zoznam pridal pre "účasť firmy na aktivitách, ktoré sú v rozpore s národnými záujmami USA alebo ich zahraničnou politikou".