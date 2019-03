Vláda v Nemecku podporí dotáciami výrobu batérií do elektroáut

Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier vlani v novembri prisľúbil investorom do budovania závodov batérií do elektroáut do roku 2021 štátnu dotáciu jednu miliardu eur.

Berlín 14. marca (TASR) - Záujem o výrobu batérií pre elektroautá prejavilo v Nemecku šesť konzorcií. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spolkového ministerstva hospodárstva. Investorom prisľúbila štátnu pomoc aj spolková vláda.



Medzi záujemcami o vybudovanie závodov sú nemecké automobilky BMW a Volkswagen, ale aj francúzsky koncern PSA so svojou nemeckou dcérou Opel. Záujem o vybudovanie závodu má aj chemický koncern BASF či dcéra nemeckej pošty StreetScooter a švédsky start-up Northvolt.



Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier vlani v novembri prisľúbil investorom do budovania závodov batérií do elektroáut do roku 2021 štátnu dotáciu jednu miliardu eur. Informoval o tom portál FAZ.net.



S dotáciami však bude musieť súhlasiť nielen Berlín, ale aj Brusel. Dostanú ich tí investori, ktorí splnia podmienku, že ich projekt bude zodpovedať celoeurópskym záujmom a bude obsahovať technické inovácie, ktoré sa v súčasnosti ešte neuplatňujú.



Nemecké automobilky, ktoré vyrábajú elektroautá, v súčasnosti kupujú batérie najmä v Ázii. Francúzi chcú dotovať výrobu batérií do elektroáut sumou 700 miliónov eur.



Bavorský koncern BMW vlani v lete oznámil, že uzavrel dohodu na výrobu batérií s čínskou firmou CATL. Závod by sa mal postaviť v nemeckom Durínsku a mal by stáť okolo 500 miliónov eur. Výroba by sa mala začať v roku 2021. Jeho úlohou bude, aby v roku 2030 vyrábal okolo 30 % všetkých batérií, ktoré budú v krajine potrebné na výrobu elektroáut.