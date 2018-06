Spoločná mena euro ako jeden zo symbolov procesu zjednocovania Európy

Výberová chronológia udalostí týkajúcich sa zavedenia euro meny v SR



6. júla 2005 - Vláda SR schválila Národný plán zavedenia eura v SR. Materiál definoval konkrétne úlohy pre legislatívu, bankový sektor, verejnú správu, samosprávu, podnikateľskú sféru, informatiku a informovanosť verejnosti.



28. novembra 2005 - Slovensko vstúpilo do kurzového mechanizmu ERM II, tzv. čakárne na euro, v ktorom krajina musela zotrvať minimálne dva roky pred zavedením spoločnej meny. Kurz slovenskej koruny voči euru bol na základe rozhodnutia ministrov financií eurozóny, Európskej centrálnej banky (ECB) a ministrov a guvernérov Dánska, Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty, Slovinska a Slovenska stanovený na 38,4550 koruny za euro.



14. decembra 2005 - Splnomocnencom vlády pre zavedenie eura v SR sa stal Ivan Štefanec, zo svojej funkcie odstúpil 4. júla 2006.



19. decembra 2006 – Po parlamentných voľbách post splnomocnenca pre euro obsadil dovtedajší hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Igor Barát.



17. marca 2007 - Ministri financií krajín eurozóny, ECB a ministri a guvernéri národných bánk Dánska, Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska na základe žiadosti slovenských úradov schválili úpravu stredového kurzu, tzv. centrálnej parity slovenskej koruny voči euru v mechanizme výmenných kurzov ERM II. Stanovil sa na úrovni 35,4424 koruny za euro, čo znamenalo posilnenie oproti pôvodnej parite o 8,5 %.



12. decembra 2007 - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o zavedení eura na Slovensku, tzv. generálny zákon.



4. januára 2008 - Eurobankovky na predzásobenie peňažného obehu v SR pred prijatím eura si NBS musela zapožičať zo zásob eurosystému, a to z rakúskej Oesterreichische Nationalbank (OeNB). Slovenské euromince razila Mincovňa Kremnica.



23. januára 2008 - Predstavitelia vlády, zamestnávateľov, zamestnancov a samospráv podpísali Deklaráciu spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v SR.



30. januára 2008 - Európska komisia (EK) zverejnila vyhodnotenie slovenského konvergenčného plánu do roku 2010, z ktorého vyplynulo, že Slovensko musí uskutočniť ďalšie štrukturálne reformy a zaviesť prísnejšiu fiškálnu disciplínu.



7. marca 2008 - Ministerstvo financií (MF) SR a NBS spustili prvú vlnu celoplošnej televíznej kampane, zameranej na informovanie verejnosti o súvislostiach a termínoch prechodu na spoločnú menu.



5. apríla 2008 - Minister financií SR Ján Počiatek a guvernér NBS Ivan Šramko zaslali EK a ECB žiadosť, aby zhodnotili plnenie maastrichtských kritérií potrebných pre prijatie eura na Slovensku.



7. mája 2008 - EK dala zelenú vstupu Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Na základe hodnotenia plnenia kritérií odporučila členským krajinám EÚ, aby odsúhlasili zavedenie spoločnej európskej meny na Slovensku.



28. mája 2008 - Ministri financií krajín eurozóny, ECB a ministri a guvernéri národných bánk Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska a Slovenska na základe žiadosti slovenských úradov schválili druhú úpravu stredového kurzu slovenskej koruny voči euru v mechanizme výmenných kurzov ERM II. Nová centrálna parita slovenskej koruny sa stanovila na úrovni 30,1260 koruny za euro, čo znamenalo jej posilnenie o 17,64 %.



17. júna 2008 - Európsky parlament (EP) odhlasoval vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Európsky zákonodarný zbor, ktorý mal v tejto otázke len poradný hlas, postupoval v súlade s rozhodnutím výboru pre ekonomické otázky, ktorý podporil správu maltského poslanca Davida Casu o zavedení eura na Slovensku.



20. júna 2008 - Rada Európskej únie v zložení hláv štátov definitívne potvrdila prijatie Slovenska do eurozóny.



8. júla 2008 - Konverzný kurz slovenskej koruny voči euru bol stanovený na 30,1260 SKK/EUR. Dohodli sa na tom ministri financií EÚ v Bruseli. Slovensko tak splnilo posledný formálny krok na svojej ceste k zavedeniu eura 1. januára 2009. Presne 30 dní po stanovení kurzu sa začalo povinné duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb, ktoré trvalo až do polovice roka 2010.



19. augusta 2008 - Mincovňa Kremnica začala sériovú razbu slovenských eurových mincí.



1. decembra 2008 - Štyridsaťpäť kusov euromincí so slovenskými motívmi na rubovej strane obsahoval štartovací balíček, ktorý si mohli zakúpiť záujemcovia na všetkých poštách, v NBS aj komerčných bankách. Ich celková hodnota bola 16,60 eura alebo 500 Sk. Až do polnoci 31. decembra 2008 sa však tieto mince nesmeli používať na Slovensku ani v zahraničí.



2. decembra 2008 - Uskutočnil sa posledný prevoz eurobankoviek na Slovensko z Rakúskej centrálnej banky. Celkovo sa priviezlo na Slovensko 188 miliónov kusov eurobankoviek v celkovej hodnote viac ako 7 miliárd eur.



1. januára 2009 - Počet krajín používajúcich euro sa zvýšil na 16, keď sa k dovtedajším členom eurozóny pripojila aj Slovenská republika.



17. januára 2009 - Skončilo sa obdobie duálneho obehu. Jediná mena, ktorou sa na Slovensku od tohto dňa platí, je euro. V peňažnom obehu tak bolo zakázané používať korunové bankovky a mince okrem ich výmeny v NBS a komerčných bankách.



september 2009 - Post splnomocnenca vlády pre zavedenie eura v SR zanikol.



30. júna 2010 - Na území SR sa skončilo duálne zobrazovanie cien v korunách aj eurách.

Do eurozóny vstúpilo od roku 1999 devätnásť štátov



Slovenská republika (SR) si pripomenie desiate výročie od zavedenia eura a dvadsať rokov bude mať 1. januára 2019 aj celá eurozóna.



Spoločná európska mena znamená pre starý kontinent nový, čerstvý impulz. S eurom sa Európania stávajú navzájom bližšími a aj silnejšími. Takto komentoval zavedenie novej spoločnej európskej meny 1. januára 1999 francúzsky prezident Jacques Chirac.



V prvej vlne k 1. januáru 1999 prijalo euro dokopy jedenásť štátov z pätnástich vtedajších členov Európskej únie (EÚ): Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.



Ďalej sa eurozóna rozširovala o malé skupiny alebo po jednom.



K 1. januáru 2001 sa stalo dvanástym štátom eurozóny Grécko. V čase jej vzniku 1. januára 1999 bolo považované za najslabší článok Európskej únie a viacerí analytici považovali za veľmi ťažkú úlohu pre túto balkánsku krajinu splniť konvergenčné kritériá v krátkom čase. Grécko však v priebehu dvoch rokov úspešne zredukovalo rast cien a rozpočtový deficit.



K 1. januáru 2007 prijalo euro Slovinsko ako v poradí trinásta krajina EÚ. Zároveň išlo o prvého spomedzi nových členov Únie, resp. o prvú krajinu niekdajšieho socialistického bloku, ktorá sa ocitla v eurozóne. Slovinsko vstúpilo do EÚ v roku 2004 spolu s ďalšími deviatimi štátmi, z ktorých šesť prijalo euro v nasledujúcich rokoch (Cyprus, Malta, Slovensko, Estónsko, Litva a Lotyšsko) a ostatné tri odsunuli tento krok na neurčito (Česko, Maďarsko, Poľsko).



K 1. januáru 2008 sa k eurozóne pripojili Malta a Cyprus. Počet krajín Európskej únie používajúcich spoločnú európsku menu sa tak zvýšil na 15. Euro sa stalo oficiálnou menou pre približne 320 miliónov obyvateľov EÚ z celkového počtu 495 miliónov.



K 1. januáru 2009, teda presne na desiate výročie od vzniku spoločnej európskej meny, prijalo euro aj Slovensko. Stalo sa tak v poradí druhým bývalým štátom východného bloku, ktorý sa stal súčasťou eurozóny. Doteraz je tiež jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4), kde platí európska mena.



K 1. januáru 2011 sa pridružilo k eurozóne Estónsko ako prvý a najmenší pobaltský štát.



K 1. januáru 2014 vstúpilo do eurozóny Lotyšsko. Obavy vzbudzoval jeho bankový sektor s podozrivými peniazmi z Ruska a iných postsovietskych krajín. "Ihneď po vstupe Lotyšska do eurozóny, očakávam, že tok podozrivých financií sa zvýši," povedal Mark Galeotti, profesor z Newyorskej univerzity, ktorý sa zaoberá organizovaným zločinom v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.



K 1. januáru 2015 priala euro Litva, prvá postsovietska krajina, ktorá v roku 1990 vyhlásila nezávislosť od sovietskeho impéria. Po Estónsku a Lotyšsku sa stala treťou pobaltskou krajinou v eurozóne a zároveň zatiaľ posledným, v poradí devätnástym štátom EÚ, v ktorom sa dá platiť eurom.



Euro sa takisto dá používať v San Marine, Monaku a vo Vatikáne, neoficiálne v Andorre a v Čiernej Hore či na území Kosova.



Rovnako sa eurom platí na územiach mimo európskeho kontinentu: Azory a Madeira (portugalské súostrovia v Atlantickom oceáne), Kanárske ostrovy a autonómne mestá Ceuta a Melilla (španielske územia na africkom kontinente), Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Clippertonov ostrov, Francúzske južné a antarktické územia, teda niektoré oblasti zámorského Francúzska.



Súčasťou eurozóny z členských krajín EÚ nie je Dánsko, ktoré má výnimku, resp. si uplatňuje doložku o neúčasti, no v prípade záujmu môže euro prijať v budúcnosti. Z podobných dôvodov nezaviedlo euro ani Spojené kráľovstvo, ktoré však EÚ opúšťa. Euro nepoužíva ani Švédsko, ktoré nesplnilo kritériá pre jeho prijatie.



Spomedzi krajín V4, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, nezaviedli euro ani Poľsko, Maďarsko a Česká republika a zatiaľ ani najnovšie členské štáty Rumunsko, Bulharsko (prijaté v roku 2007) a Chorvátsko (2013).



1. január 1999



Belgicko, 1 euro = 40,3399 belgických frankov (BEF)



Fínsko, 1 euro = 5,94573 fínskych mariek (FIM)



Francúzsko, 1 euro = 6,55957 francúzskych frankov (FRF)



Holandsko, 1 euro = 2,20371 holandských guldenov (NLG)



Írsko, 1 euro = 0,787564 írskej libry (IEP)



Luxembursko, 1 euro = 40,3399 luxemburských frankov (LUF)



Nemecko, 1 euro = 1,95583 nemeckých mariek (DEM)



Rakúsko, 1 euro = 13,7603 rakúskych šilingov (ATS)



Portugalsko, 1 euro = 200,482 portugalských escudos (PTE)



Španielsko, 1 euro = 166,386 španielskych pesiet (ESP)



Taliansko, 1 euro = 1936,27 talianskych lír (ITL)



1. január 2001



Grécko, 1 euro = 340,750 gréckych drachiem (GRD)



1. január 2007



Slovinsko, 1 euro = 239,640 slovinských toliarov (SIT)



1. január 2008



Cyprus, 1 euro = 0,585274 cyperskej libry (CYP)



Malta, 1 euro = 0,42930 maltskej líry (MTL)



1. január 2009



Slovensko, 1 euro = 30,1260 slovenskej koruny (SKK)



1. január 2011



Estónsko, 1 euro = 15,6466 estónskej koruny (EEK)



1. január 2014



Lotyšsko, 1 euro = 0,702804 lotyšského latsu (LVL)



1. január 2015



Litva, 1 euro = 3,45280 litovských litasov (LTL)

