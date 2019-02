Spoločnosť Auria otvorila nový výrobný závod vo Vrábľoch

Auria Solutions vznikla v roku 2017 ako spoločný podnik spoločností Shanghai Shenda a IAC Group.

Vráble 26. februára (TASR) – Spoločnosť Auria Solutions Slovakia, s. r. o., v utorok oficiálne spustila do prevádzky svoj nový výrobný závod vo Vrábľoch. Nosný výrobný program tvorí výroba zvukovo akustických dielov pre automobilový priemysel, najmä podblatníkov, základových kobercov či obloženia kufrov. Počas tohto roka plánuje firma vytvoriť stovku nových pracovných miest.



Firma investovala do nového výrobného závodu doteraz zhruba desať miliónov amerických dolárov (8,8 milióna eur), uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Brian Pour. „Doterajšia investícia bola našou prvou investíciou v tomto regióne, žiadne stimuly zo strany Slovenskej republiky sme zatiaľ nedostali. Diskusie s predstaviteľmi slovenskej vlády o možných stimuloch však pokračujú, hodláme využiť tento potenciál,“ skonštatoval Pour.



Spoločnosť plánuje aj v nasledujúcom období investovať do rozšírenia závodu vo Vrábľoch. V súčasnosti pokračuje výstavba druhej výrobnej haly. Po jej dostavbe by sa mala počas dvoch rokov zdvojnásobiť výrobná kapacita, ktorá v súčasnosti predstavuje výrobu komponentov pre 150.000 automobilov ročne. V novej hale by malo nájsť prácu ďalších 50 ľudí. Spoločnosť plánuje v budúcnosti rozšíriť svoje kapacity aj o výskum a vývoj. „Zatiaľ sú tieto úvahy vo fáze koncepcie strategického plánu našej spoločnosti, je predčasné o tom hovoriť,“ povedal Pour.



Produkcia firmy je v súčasnosti určená výlučne pre Jaguar Land Rover a model Discovery, ktorý automobilka vyrába v Nitre. „Máme potenciál i záujem rozšíriť spoluprácu aj s ďalšími automobilkami v regióne. Po rozšírení našich výrobných priestorov zvýšime nielen kapacitu existujúcej výroby, ale aj rozšírime naše výrobné portfólio,“ uviedol manažér výroby Róbert Pásztor.



Auria Solutions vznikla v roku 2017 ako spoločný podnik spoločností Shanghai Shenda a IAC Group. Spoločnosť s finančným sídlom v Anglicku a prevádzkovou centrálou v USA, Číne a Nemecku prevádzkuje 28 výrobných a desať technických zariadení v 11 krajinách. Na celom svete firma zamestnáva takmer 7000 ľudí. Vo Vrábľoch bude vyrábať podlahové systémy a dekoračné komponenty na báze vlákien pre vozidlá Jaguar Land Rover na ploche 15.000 štvorcových metrov.