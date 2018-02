Spoločnosť Heineken prestala vyrábať pivo Zlatý Bažant Nealko

Spotrebitelia oveľa viac dbajú na to, čo konzumujú, dodržiavajú zdravý životný štýl, robia uvedomelé a zodpovedné rozhodnutia a o to väčšie nároky kladú na produkty, ktoré kupujú.

Bratislava 23. februára (TASR) - Spoločnosť HEINEKEN Slovensko po 20 rokoch prestala variť pivo Zlatý Bažant Nealko. Dvadsať rokov, ako informujú na svojej webstránke, je pomerne dlhá doba, počas ktorej sa vyvíja aj spoločnosť a s tým aj spotrebiteľské návyky a potreby súvisiace so zmenou životného štýlu.



Spotrebitelia oveľa viac dbajú na to, čo konzumujú, dodržiavajú zdravý životný štýl, robia uvedomelé a zodpovedné rozhodnutia a o to väčšie nároky kladú na produkty, ktoré kupujú. Jedným z trendov je aj striedmejšia a zodpovednejšia konzumácia alkoholu alebo jeho úplné vylúčenie v určitých situáciách, v ktorých je jeho tolerancia nulová. A aj napriek označeniu Zlatý Bažant Nealko - nealkoholické pivo vždy malé, legislatívne povolené množstvo alkoholu obsahovalo (max. 0,5 % objemu).



"Rozhodli sme sa preto ukončiť výrobu tohto produktu, ktorý v súčasnej dobe už nespĺňal naše predstavy a požiadavky pri napĺňaní potrieb zákazníkov, ktorí vnímajú alkohol veľmi citlivo. Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Zlatý Bažant Nealko bol medzi našimi spotrebiteľmi vnímaný veľmi pozitívne, bol to úspešný produkt ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Avšak, aj napriek názvu Nealko sme si vedomí, že v ňom ostalo isté množstvo alkoholu. Preto sme sa rozhodli ukončiť výrobu piva Zlatý Bažant Nealko," vyjadril sa na stránke Odin Goedhart, generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko.