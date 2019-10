Spoločnosť Lukamasiv vyrobí pre Ikeu aj pol milióna dielcov mesačne

Kriváň 21. októbra (TASR) - Približne 30 typov komponentov z veľkoformátových drevených dosák MDF pre švédsku spoločnosť BJS, ktorá ich spolu s ďalšími produktmi iných výrobcov dodáva spoločnosti Ikea, má s súčasnosti v portfóliu slovenská spoločnosť Lukamasiv z Kriváňa. Za mesiac ich vyrobí približne 400.000 až 500.000 kusov. Ide napríklad o diely pre postele, komody, skrinky či skrine.



Spoločnosť vznikla v roku 2014 z iniciatívy Ľubomíra Očenáša a jeho manželky Kataríny, keď pred tým od roku 1997 vyrábali ako živnostníci drevený spálňový nábytok z masívu a predávali ho v maloobchodnej sieti na Slovensku a v Čechách. V roku 2001 sortiment rozšírili o výrobu ďalších nábytkových komponentov pre švédsku Ikeu a jej závod Swedwood Slovakia v Závažnej Porube.



V roku 2009 však zasiahol priestory firmy požiar, pri ktorom zhorela celá časť výroby. Spoločnosti zostal len materiál a stroje pre výrobu z MDF. „Požiar nás však paradoxne nasmeroval do tej oblasti, v ktorej dodnes pracujeme," približuje minulosť majiteľ firmy Očenáš.



Ako uviedol, v ďalších rokoch sa napriek kríze firme darilo rásť ročne o 70 až 100 %, a to práve vďaka orientácii na výrobný sortiment postavený na nábytkových dielcov z MDF a aj pre orientáciu na trh v ČR a Švédsku. Umožnilo to vyčleniť investície do modernejších strojov a technológií, čo sa odrazilo aj na zvýšení objemu výroby. Z pôvodnej výrobnej plochy 2500 štvorcových metrov sa po odkúpení nových pozemkov a priestorov firmy rozrástla plocha na súčasných 6000 štvorcových metrov.



Nové a efektívnejšie usporiadanie technológií a procesov však znížilo počet pracovníkov z pôvodných zhruba 100 na aktuálnych 70, pričom objem výroby sa zdvojnásobil. Majiteľ však nesúhlasí s tvrdením, že roboty berú ľuďom prácu: "Dnes máme toľko práce, že skôr chýbajú ľudia. Keď totiž nahradíme pracovné miesto robotom alebo novou technológiou, pre dotknutého pracovníka máme hneď náhradnú pracovnú náplň. Automatizácia nám skôr pomáha nahradiť ťažkú či nebezpečnú prácu."



Cieľom firmy do ďalších rokov je podľa Očenáša zvyšovať objem výroby a nahrádzať tie činnosti, ktoré tvoria úzke miesta automatizáciou a robotikou.