Spoločnosť Mubea podpísala zmluvu s Kežmarkom o odpredaji pozemkov

Nový závod sa bude zameriavať na výrobu automobilových a náhradných dielov a okrem toho v Kežmarku vznikne inžinierske centrum a centrum na náhradné diely.

Kežmarok 24. októbra (TASR) – Spoločnosť Mubea Engineering AG v stredu podpísala zmluvu s mestom Kežmarok o odpredaji pozemkov. Táto firma má v tamojšom priemyselnom parku postupne vytvoriť 500 pracovných miest. Informovala o tom hovorkyňa kežmarskej radnice Zuzana Šlosárová s tým, že pozemok vo veľkosti 9,5 hektára predalo mesto za niečo viac ako jeden milión eur.



Nový závod sa bude zameriavať na výrobu automobilových a náhradných dielov a okrem toho v Kežmarku vznikne inžinierske centrum a centrum na náhradné diely. Investícia spoločnosti má dosiahnuť v horizonte šiestich rokov 51 miliónov eur. Investičnú pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur schválila vláda SR už v júli tohto roku. S výstavbou závodu plánujú začať na jar budúceho roka a spoločnosť chce odštartovať svoju produkciu už koncom roka 2019.



Z celkového počtu 504 nových pracovných miest bude 115 práve v oblasti výskumu a vývoja. Výber nových zamestnancov a ich nábor prebieha v týchto dňoch. Prvých 30 budúcich zamestnancov chce Mubea nájsť do konca roka, zaškolia sa v Českej republike. „Z hľadiska úrovne vzdelania našich budúcich zamestnancov hľadáme najmä ľudí so strojárskym zameraním, a to strojných inžinierov, strojných stredoškolsky vzdelaných mladých ľudí alebo učňov. No nebránime sa ani rekvalifikačnému programu, v ktorom si nádejných zamestnancov prekvalifikujeme na našu špecifickú výrobu,“ ozrejmil konateľ slovenskej dcérskej spoločnosti Mubea Automotive Slovakia, s.r.o., Miroslav Mikula.



Spoločnosť Mubea je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysokovýkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel.