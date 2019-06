Spoločnosť Nafta vlani dosiahla zisk po zdanení 68,3 mil. eur

Uplynulý rok sa podľa nej pre spoločnosť Nafta niesol v znamení upevňovania si pozície na zahraničných trhoch.

Bratislava 19. júna (TASR) – Akciová spoločnosť Nafta, ktorá je najväčším operátorom podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, dosiahla v roku 2018 zisk po zdanení vo výške 68,3 milióna eur. Informovala o tom Martina Štecová, referentka pre externú komunikáciu spoločnosti.



Uplynulý rok sa podľa nej pre spoločnosť Nafta niesol v znamení upevňovania si pozície na zahraničných trhoch. Dôležitým míľnikom bolo uzatvorenie transakcie so spoločnosťou DEA Deutsche Erdoel AG na kúpu podzemných zásobníkov Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt v Bavorsku, ktorá umožní rozšírenie aktivít a uplatnenie dlhoročného know-how spoločnosti Nafta v oblasti podzemného skladovania zemného plynu. Touto úspešnou akvizíciou Nafta zvýšila svoju skladovaciu kapacitu na 60 terawatthodín (TWh), čím sa stala 6. najväčším prevádzkovateľom zásobníkov zemného plynu v Európe.



V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov Nafta, v spolupráci so zahraničným partnerom zo skupiny Vermilion Energy, podľa Štecovej pokračovala v príprave vrtných projektov v prieskumnom území Trnava. Obe spoločnosti rozšírili svoju spoluprácu a nadobudli nové prieskumné územie Topoľčany. Na východe Slovenska spoločnosť získala prieskumné územie Beša, kde plánuje prieskumom overiť potenciál ťažby uhľovodíkov.



V ďalších prieskumných činnostiach pokračovala Nafta na západnej Ukrajine. So spoločnosťou CUB Energy Inc. spolupracovala pri vybavovaní povolení na realizáciu prvých prieskumných vrtov v oblasti Užhorodu.



"Napriek mnohým výzvam na energetickom trhu Nafta dnes okrem Slovenska úspešne pôsobí aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a na Ukrajine. Vďaka iniciatíve našich zamestnancov, efektívnemu využívaniu dlhoročného know-how a vyspelým technológiám má naša spoločnosť vynikajúce predpoklady pokračovať v raste a rozvoji svojich aktivít doma aj na zahraničných trhoch," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič.



Štecová upozornila, že okrem spomínaných partnerstiev sa spoločnosť Nafta vlani pridala aj k tzv. vodíkovej iniciatíve, ktorej cieľom je maximalizovať potenciál vodíka ako energonosiča vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Nafta má vďaka podzemným zásobníkom príležitosť rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania energie. Preto sa aj v roku 2018 aktívne podieľala na viacerých projektoch týkajúcich sa skladovania energie z OZE.



"Našou víziou je nadviazať na rozvojové projekty aj medzinárodné spolupráce a stať sa európskym hráčom v oblasti skladovania zemného plynu s ponukou rozsiahleho portfólia inovatívnych produktov," dodal Bartošovič.



Nafta, a.s. je medzinárodná spoločnosť so skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15-percentným akcionárom spoločnosti Nafta, a.s. je SPP Infrastructure, a.s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.