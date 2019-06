Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: Pozor na kúpu falošných vstupeniek

Sekundárny predaj vstupeniek však už zakázali napríklad vo Francúzsku, kde zaň hrozí predaj až 30.000 eur pokuta.

Poprad 6. júna (TASR) – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade sa pred letnou turistickou i festivalovou sezónou zapojila spolu s ďalšími európskymi inštitúciami do online kampane. Tá má upozorniť spotrebiteľov na riziko kúpy lístkov na rôzne podujatia od sekundárnych predajcov. Petra Vargová Čakovská zo S.O.S. vo štvrtok na tlačovej konferencii informovala, že jedným z cieľov kampane je chrániť spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami.



„Ľudia teraz v lete cestujú na rôzne festivaly, koncerty a športové podujatia, často idú aj do zahraničia a vo viacerých krajinách sa objavujú prípady, keď si kúpili lístok, a buď ho nedostali, alebo dostali takú vstupenku, ktorú si neobjednali. Tiež sa stáva, že tieto lístky vysoko preplatia,“ ozrejmila Vargová Čakovská. Existuje podľa nej dosť veľa predajných platforiem, ktoré takýto podvodný predaj realizujú a poškodených spotrebiteľov sú tisíce v celej Európe. S.O.S. upozorňuje, že niektoré sa orientujú len na jeden trh, sú však aj také, ktoré pôsobia v celej Európskej únii, iné dokonca migrujú do krajín, kde neplatí legislatíva, ktorá by im predaj znemožnila.



Do kampane, ktorú zastrešuje Európska spotrebiteľská organizácia - BEUC, sa zapojilo deväť subjektov zo siedmich európskych krajín, okrem Slovenska aj Slovinsko, Poľsko, Belgicko, Fínsko, Česko a Španielsko. „Prostredníctvom viacerých aktivít chceme aj slovenských spotrebiteľov, ktorí majú skúsenosti s takýmito nekalými obchodnými praktikami, vyzvať, aby nám o nich dali vedieť. Zatiaľ nemáme štatistiky, koľko Slovákov už bolo takto oklamaných, ale keď som si pozerala diskusné fóra, tak je ich určite niekoľko stoviek,“ zdôraznila Vargová Čakovská.



Všetky spotrebiteľské organizácie zapojené do kampane budú zbierať podnety od spotrebiteľov, aby následne vedeli zmapovať, či sa tie praktiky v tej ktorej krajine líšia. Následne môžu dať spätnú väzbu legislatívcom na národnej i európskej úrovni. „Čoskoro prijmú v Únii úpravu, ktorá nezakáže predaj jednotlivcov, ale vie zabrániť biznis modelom, ktoré fungujú tak, že vďaka špeciálnym kreditným kartám skúpia všetky lístky a následne ich predávajú za úplne inú sumu,“ ozrejmila Vargová Čakovská. Veľké nádeje vkladajú aj do združenia kontrolných a zodpovedných orgánov z jednotlivých krajín EÚ. Novou legislatívou boli posilnené ich kompetencie, takže možno už čoskoro bude možné aj na Slovensku takýchto predajcov postihovať. U nás to legislatívne upravené nie je, sekundárny predaj vstupeniek však už zakázali napríklad vo Francúzsku, kde zaň hrozí predaj až 30.000 eur pokuta.



„Hlavný odkaz tejto kampane je, aby lístky kupovali od autorizovaných predajcov, alebo takých, ktorí majú povolenie na predaj od organizátorov, a tí ich uvádzajú aj na svojich stránkach. Prípadne by ich mali kupovať priamo od organizátorov. Dôležité je tiež skontrolovať si cenu lístka. Zároveň, ak hľadajú vstupenky cez internetový vyhľadávač, neoplatí sa kliknúť hneď na prvé odkazy v ponuke, pretože práve veľkí predajcovia, ktorí využívajú tieto nekalé platformy, majú predplatenú pozíciu, aby videli ľudia ich stránku ako prvú,“ radí na záver Vargová Čakovská.