Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy zrekonštruovala ďalší remorkér

Bratislava 23. marca (TASR) – Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy (SPaP) zrekonštruovala remorkér TR Muflon 4 za takmer 1,2 milióna eur. SPaP zároveň informovala, že ide o štvrtý vynovený remorkér, prvé tri prešli rekonštrukciou ešte v rokoch 2010 až 2011.



"Remorkéry typu TR Muflon sa vyznačujú veľmi dobrou kormidelnou schopnosťou a ovládateľnosťou, nízkou nadstavbou a nízkym ponorom. Na základe týchto skutočností a po analýze prevádzkových režimov, technického zhodnotenia a ekonomického prínosu pre spoločnosť sme sa rozhodli, že pristúpime k rekonštrukcii ďalších dvoch plavidiel typu TR Muflon," vysvetlil Jaroslav Michalco, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SPaP.



Tieto rekonštrukcie by mali pomôcť zvýšiť výkon a celkovú činnosť plavidiel, čo umožní prepravovať tovary vo väčších objemoch a pri väčšom rozptyle plavebných podmienok na Dunaji, tvrdí SPaP. Objem prepravovaného tovaru sa podľa spoločnosti v posledných rokoch pravidelne zvyšuje, pričom od roku 2014 do roku 2017 narástol o viac ako 40 %.



"Veľká časť vygenerovaných peňažných prostriedkov ostáva v podniku a investuje sa. Vďaka tomu sa zlepšuje situácia v slovenskej riečnej doprave, počet zamestnancov a pracovníkov neustále rastie. V súčasnosti je to okolo 800 zamestnancov, pracovníkov a dodávateľov služieb," priblížil Michalco s tým, že investície v minulom roku predstavovali viac ako dvojnásobok objemu z roku 2014 a dosiahli takmer 1,5 milióna eur.



Remorkér TR Muflon 3, ktorý spoločnosť v súčasnosti rekonštruuje, by mal byť dokončený v priebehu tohto roka. "Veríme, že investované financie prispejú k ekonomickejšej a ekologickejšej prevádzke, a zároveň aj k rozvoju vnútrozemskej plavby na Slovensku," dodal Michalco.



Spoločnosť SPaP s ročnými tržbami 26 až 30 miliónov eur od roku 2008 celkovo investovala do rekonštrukcií, technológií a infraštruktúry 25 miliónov eur. Plavidlo TR Muflon 4 začala spoločnosť rekonštruovať v roku 2017.



SPaP pôsobí v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel. Zároveň poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov na Dunaji aj na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.